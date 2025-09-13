　
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

蒙特內哥羅國會跨黨派議員團訪台　林佳龍：建立觀光文化交流新契機

▲▼蒙特內哥羅國會議員團訪台。（圖／翻攝林佳龍臉書）

▲蒙特內哥羅國會議員團訪台。（圖／翻攝林佳龍臉書）

記者杜冠霖／台北報導

外交部長林佳龍日前於外交部接待來訪的蒙特內哥羅國會議員胡茜（Anđela Vojinović）、康納塔（Miloš Konatar）、哈哲克（Seid Hadžić）及列科維奇（Momčilo Leković），林佳龍表示，期待兩國能在觀光、文化等領域持續深化交流。

林佳龍表示，位於歐洲巴爾幹半島的蒙特內哥羅是一個小而美的國家，在2006年獨立建國，人口僅約62萬，國土面積約為台灣的一半，卻擁有穩定且成熟的民主制度，與台灣共享自由、民主與人權等普世價值。該國觀光產業相當發達，約占國內生產總值的三成，是「觀光立國」的國家。

會談中，胡茜議員向林佳龍介紹蒙特內哥羅著名景點—科托灣（Kotor Bay），該地被譽為「歐洲最南端的峽灣」，擁有壯麗的山海景觀與深邃的海灣，並因歷史上威尼斯共和國的影響，使科托古城保留濃厚的中世紀風貌，目前科托灣已被聯合國列為「世界文化與自然遺產」，誠摯歡迎台灣旅客造訪。

林佳龍強調，台灣同樣擁有壯麗的山水景色與多元精彩的文化，期待未來透過觀光交流，進一步深化兩國人民在各領域的互動。他並向蒙國議員介紹台灣的先進科技產業，誠摯邀請對方參訪科技園區及科技展覽，以親身體驗台灣在科技發展上的成果，為雙邊合作開拓更多契機。

更多新聞
兩岸外長同時訪歐引中方不滿　我外交部：互不隸屬是國際公認事實

我外交部長林佳龍日前出訪歐洲，昨日(11）抵達捷克；而此同時，中國外交部長也罕見在同一時間抵達歐洲，中方則表示，世界上只有一個中國，台灣是中國領土不可分割的一部分，並向有關國家提出嚴正交涉。對此，我外交部發言人蕭光偉12日晚間回擊，重申中華民國台灣與中華人民共和國互不隸屬，這是國際社會公認的客觀現狀與事實，也是台灣人民的堅定共識。

尼泊爾暴動國人致電緊急聯絡中心遭甩鍋？　外交部：虛心檢討

中國設黃岩島保護區！　外交部發鄭重聲明轟非法劃設

俄無人機侵波蘭領空「北約啟動第4條款」　外交部嚴正關切

外交部不排除以台灣入聯！徐巧芯怒了　取消參與跨黨派團紐約行

