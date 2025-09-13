賴清德座談新北黨公職　要加強打詐力道「是政府最重要工作」

▲總統與民進黨新北黨部基層黨公職座談，蘇巧慧、戴瑋珊與卓冠廷會後受訪。（圖／記者李毓康攝）



記者杜冠霖／台北報導

總統兼任民進黨主席賴清德今（13日）赴新北與黨公職座談，會後，與會綠委、議員轉述，會中著重在民生經濟議題，對於假訊息闢謠也要加速，很多民意代表反應詐騙的事情，賴清德總統指示加強打詐力道，相關法案已經通過，政府會據此作為重要工作，針對人民關心問題，從民生、經濟、詐騙，賴清德到第一線跟基層互動，相當正面。

與會綠委蘇巧慧表示，非常高興今天不只總統，秘書長帶中央黨部團隊到地方和新北黨公職兩個多小時會談，針對中央、地方政策互相提供意見、交換討論，討論面向很多，著重在民生經濟議題，希望未來不只高科技、中小企業面對關稅衝擊時能夠有優惠政策，或對一般人民，從學生到長輩的優惠福利措施加強，也要有足夠宣傳。

蘇巧慧指出，對於假訊息闢謠也要加速，這些是地方反應給中央黨部、行政團隊，總統、秘書長說明現在行政團隊在做的政策細節、理由，也表示如果還做的不夠，大家繼續加強，團隊是一體不分中央地方，大家一起努力。今天是一場很成功中央、地方政策溝通會議，會間也反應，未來類似的聚會不拘形式，可以多辦一點。

議員戴瑋珊則說明，會中大部分是民生議題，提到比較多的是錯假訊息部分，民進黨負起責任，各政黨也有責任，要一起立法、修法，面對現在錯假訊息的狀況。

議員卓冠廷則透露，今天很多議員同事反應地方議題，賴清德總統確實厲害，議員反應的大小事情都能一一回應，很多民意代表反應詐騙的事情，賴清德總統指示加強打詐力道，相關法案已經通過，政府會據此作為重要工作，針對人民關心問題，從民生、經濟、詐騙，賴清德到第一線跟基層互動，很正面。

至於媒體追問，如何看待民眾黨主席黃國昌說他是新北最強人選？蘇巧慧僅回，這不在今天討論範圍內，今天就是完全中央、地方議題政策座談，兩位發言人都在現場參與，今天的主題很聚焦、政策很實際，希望執政團隊把這些接地氣意見帶回去，讓政策更加詳實周延，今天完全沒有討論選舉的部分。