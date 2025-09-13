　
社會 社會焦點 保障人權

被賓賓哥毆打還直播「雲林阿公」老房東黑歷史起底　疑私吞救助金

記者白珈陽／雲林報導

公益網紅「賓賓哥」（本名江建樺）遭另名網紅圤智雨爆料，指賓賓哥協助1名雲林弱勢個案時，涉嫌在鏡頭外毆打1名老房東，引發民眾討論；隨著事件發酵，該名房東也被爆料是因兩邊拿錢且態度不佳，才惹「賓賓哥」情緒失控。據了解，李姓男子（老房東）日前已對賓賓哥及1名蘇姓男子提告傷害及誹謗罪嫌，全案正由雲林地檢署偵辦中。

▲▼公益網紅 賓賓哥 媒體記者會-賓賓哥。（圖／記者周宸亘攝）

▲賓賓哥遭圤智雨爆料，涉嫌於處理雲林弱勢個案時，毆打1名老房東。（ETtoday資料照／記者周宸亘攝）

根據賓賓哥直播內容，他協助1名雲林弱勢個案時，因房租繳納問題與老房東起爭執，對方先是質疑賓賓哥「一直騙人」，並嗆聲「你今天踢到鐵板了」，賓賓哥聽聞後情緒激動，要求工作人員「把鏡頭轉走」，隨即現場傳出水壺掉落及疑似肢體衝突聲響。阿公當場高喊「你打我，我要去報警」，賓賓哥則回應，「誰要打你啊，我什麼時候打你了，你亂講，笑死人了」，場面一度十分火爆。

▲賓賓哥傳出在直播中毆打雲林老翁。（圖／翻攝自抖音）

▲賓賓哥傳出在直播中毆打1名老房東。（圖／翻攝自抖音）

圤智雨事後在社群平台公布一段「賓賓哥打人串證獨家音檔」，錄音中，賓賓哥疑似指示員工，「有兩個客人問我，我怕他們去問員工，那天雲林個案有沒有打那個阿公？你們就算知道也不能講，我就是有打，就只有甩巴掌而已，你們的私事都說不方便說，我的私事你們也說不方便說。」

網友對此反應兩極化，有人認為打人就是不對，但也有人透露，老房東確實有問題，而本案中賓賓哥救濟的個案（蘇姓男子）則指控，是老房東已將賓賓哥提供的3萬元全部拿走，卻又要求他賣掉機車償還2萬5000元欠款，根本就是「兩邊拿錢」，所以賓賓哥在得知狀況後，前往現場親自詢問房東，但房東反而嗆賓賓哥「騙人」、「踢到鐵板」，才引發衝突。

當地村長李傅秀蕋表示，老房東平常很少出現，不常跟鄰居打交道，沒有結婚。曾聽聞老房東疑似有多收租客輔助金，以及因為房租糾紛被打，但實際的情形並不了解。

▲▼ 。（圖／民眾提供）

▲李傅秀蕋表示，曾聽聞老房東疑似有多收租客輔助金，以及因為房租糾紛被打，但實際的情形並不了解。（圖／民眾提供）

雲林地檢署主任檢察官朱啟仁表示，本案是綽號「賓賓哥」的網紅江姓男子，因得知蘇姓男子積欠李姓房東房租，乃待蘇男支付部分房東予李男，賓賓哥因房租問題，與李男發生口角爭執，其後李男對賓賓哥及蘇男提告傷害及誹謗等罪嫌，全案由雲林地檢署偵辦中。

▲▼ 。（圖／民眾提供）

▲雲林地檢署主任檢察官朱啟仁說明案情。（圖／民眾提供）

09/11 全台詐欺最新數據

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

