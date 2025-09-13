未付「53元」資遣費！遭縣府開罰10萬元　雲林廠商出面回應





▲逾期未付資遣費遭罰10萬，雲林廠商出面說明。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者游瓊華、劉人豪／雲林報導

雲林某廠商聘3名業務，因只有2輛公務車，抽籤沒抽到的用自家車，廠商再進行油錢輔助，但該業務只有機車，廠商考量安全因素後資遣，但未在規定時間內給付資遣費53元，該業務投訴後，遭縣府裁罰10萬元。

遭裁罰廠商代表說，那個員工他是一名業務，然後在5月5號報到，在職一天，約定發薪日是6月10號，公司確實有於6月10號匯款，後面有收到銀行的email通知，輸入的資料有誤，所以匯款就失敗了，馬上進行更正匯款，然後有再度去匯了，可是以為已經完成沒有再度去確認，到隔天才發現有第二次匯款失敗的通知，接收到之後馬上有去進行補正，並非故意去拖欠。

另外資遣費的延遲給付，因為公司其實就是傳產，然後人力需求其實是非常的龐大，又長期處於缺工的狀態，如果並非特殊情況，公司其實是不願意去辦理資遣的，對因為這名業務也是在公司跟他們協調車輛問題的時候，因為是採抽籤制，三個業務去進行抽籤，然後沒有抽籤到的，就是使用自家的車，公司去進行一些油資的補助，但是因為他後續才跟相關人員反映說只有機車，公司也都是考量到安全的因素，所以就是決定說不要冒這個險，所以才去進行資遣。

並坦承就是人員的一些疏失，對於勞工經驗的這些疏失，不知道資遣費一定要在30天內匯入，也是會後續去修正內部作業流程，因為公司就是作業疏忽而且又不熟悉法令，所以就發生這次事件，公司其實就是非屬故意，除了就是有給付他一天的工資1267元，以及資遣費53元，而且還有就是補助勞工來回公司的車資費用840元，所以沒有損害勞工權益，還是有不遵守那個勞動法令的意思，本次事件就是虛心的受教，也接受主管機關的裁罰，用最謙卑的姿態去妥善的完善這次的事件。

▲雲林縣勞青處勞動條件科長吳璋信說明，裁處罰款10萬元。（圖／記者游瓊華翻攝）

雲林縣勞青處勞動條件科長吳璋信表示，本案是因為勞工在公司工作一天以後遭資遣，但是公司沒有在期限內支付資遣費，勞工提出申訴，經查證，公司是因為作業流程延誤給付屬實，所以依法裁處該公司30萬元的罰鍰。依行政罰法第八條規定，不得因不知法規而免除行政處罰的責任，但按其情節得減輕或免除其處罰，本案有審酌該公司預期給付資遣費，並沒有故意損害勞工權益，也沒有不遵守勞動法令的意圖，是因為不知道法規的期限規定導致逾期，減輕最低額到三分之一，裁處罰款10萬元。