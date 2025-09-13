　
社會 社會焦點 保障人權

婦報案機車失竊！雲林警奇招找出真相　騎車去運動走路回家

▲「失蹤」一夜的愛車，乖乖停在公園停車格等主人。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲「失蹤」一夜的愛車，乖乖停在公園停車格等主人。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者游瓊華／雲林報導

「車子不見了！」雲林斗六市一名何姓婦人日前一大早焦急致電派出所報案，聲稱前晚停放的普重機車憑空消失，讓她嚇得心急如焚，直呼「一定被偷了」、「還要趕著上班」，心急如焚請求警方協助。

斗六警分局公正派出所警員李威憲、魏鵬軒接獲通知後，前往協助何婦「尋車」，兩名員警先請婦人冷靜，並詢問最後一次騎車的時間與地點，調閱監視器後發現，畫面卻顯示她壓根沒騎車回家。警員一邊耐心追問，一邊幫忙回想昨晚行蹤，婦人才恍然大悟：「啊！昨晚去膨鼠公園運動，把車停在那裡，運動完就直接走回家了！」

何婦在警員陪同下隨即趕赴膨鼠森林公園周邊搜尋，果然在停車格裡發現機車安然無恙。婦人見狀又驚又喜，當場臉色從烏雲轉晴天，直呼：「警察真的太厲害了！」並連聲感謝警方的熱心協助。警方也透露，其實這類「報警找車」案件相當常見，不少民眾因為疲憊或一時恍神，常忘了車子停哪裡。

「找回的不是機車，是記憶！」斗六分局長李宗儒呼籲，民眾外出停車時，若對周邊環境不熟悉，建議可用手機拍下停放地點及附近明顯地標，免得一時「腦袋斷線」，上演烏龍驚魂記。不僅能方便自己快速找到車輛，也能在必要時協助警方縮短尋車時間。

▲「失蹤」一夜的愛車，乖乖停在公園停車格等主人。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲婦人見到愛車安然無恙，瞬間放下心中大石。（圖／記者游瓊華翻攝）

 

09/11 全台詐欺最新數據

550 1 8028 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

