台中市警局守望相助觀摩　局長吳敬田「三不政策」提醒民眾防詐

▲台中市警局今天舉辦守望相助觀摩活動，由局長吳敬田（左）主持。（圖／台中市警局提供）



記者白珈陽／台中報導

台中市警局今天（13日）上午在永安國小舉辦守望相助觀摩活動，共有西屯區各里、社區等9個守望相助隊，演練「家暴狀況處置」、「詐騙通報」等狀況劇，由局長吳敬田主持。吳敬田表示，藉由本次示範演練，讓各守望相助隊員更加熟稔協勤任務，同時也增進各隊之間的交流。

吳敬田指出，台中市人口去年底突破286萬人，創歷史新高，中市府也在各項城市評比中獲得佳績，去年底連續獲得《台灣民意基金會》、《ETtoday》、《經濟日報》以及《TVBS》4項施政滿意度民調的冠軍殊榮，更被評選為全國最幸福的城市，這都要歸功於市府團隊的努力及所有守望相助隊員在地方上無私的付出與奉獻。

吳敬田表示，當前詐騙犯罪嚴重，已是全民公敵，中市去年案發高峰期受理詐欺案件計2817件、財損新台幣16億，但在市警局的努力之下，今年8月受理詐欺案件計2228件，財損11億，件數下降近2成，財損下降近3成，已呈現下降趨勢。提醒市民朋友一定要小心，隨時保持警覺，做到不聽信、不透漏、不轉帳，就能守護自身財產安全。

市警局說，今年的示範觀摩由警察局第六分局主辦，計有西屯區9隊守望相助隊，以「西屯有愛 守望常在」共創幸福台中為活動主軸，並由巡守人員演練「疑似家暴狀況處置」、「疑似詐騙通報與處置」及「發現爆裂物案件通報」等狀況劇，不僅展現守望相助隊在日常巡守與緊急應變的實力，也彰顯了警民合作的默契與效率。

吳敬田說，今天的活動讓各守望相助隊員滿載而歸，期待明年度的示範演練，持續精進自身協勤能力，共同維護台中治安。

