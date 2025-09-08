前局長「6年條款」引基層不滿　台中市警局今宣布暫緩

▲台中市警局今天表示，六年條款原訂今年10月份將作第2次調整，現決定暫緩實施。（圖／資料照）



記者白珈陽／台中報導

台中市警局為防範風紀事件，去年底實施「六年條款」，但引起基層不滿，反映強迫調職讓全家生活大亂，久任與違紀並無絕對關係。對此，台中市警局今天（8日）表示，原訂今年10月份將做第2次調整，現決定暫緩實施，先觀察3個月蒐集同仁意見後，做滾動式調整。

台中市警局近2年發生警政監林明佐在擔任刑大大隊長期間洩密案、紅白單案等重大影響警紀事件，於去年10月實施六年條款，同一職務任職6年須輪調，用意在於促進人員流動、強化歷練並降低久任風險。

近期將要進行第2次輪調，不少基層員警在臉書反映，這項政策對一家人生活造成重大困擾，詢問新局長吳敬田是否延續前局長李文章的政策？若不延續，去年配合的員警不就「白忙一場？」；若是延續，相同的困境也將會持續帶來困擾。

台中市警局今天說明，局長吳敬田自8月1日到任後即有民代及同仁關心，基於讓同仁先安心工作，原訂今年10月份第2次調整，將先觀察3個月蒐集同仁意見後滾動式調整，並依據警察人員陞遷辦法第16條、第19條規定辦理。

市警局說，今年10月份配合警大、警專畢業生分發及警政署統調作業，將依本局遷調案件作業要點及警察人員陞遷辦法等相關規定，先內部調整，任現職滿1年即可寫報告參加局內請調，並按遷調積分高低公開選填志願，以確保調動之公平。

市警局指出，本局原訂之職期輪調預防性調整仍將持續依相關規定實施，未來將在風紀預防性調整與同仁安心工作間取得衡平、兼顧，讓全體員警持續專注於治安維護與交通安全等核心任務，共同維護市民安全與社會安定。

