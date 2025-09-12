國家防災日校園示範演練　黃偉哲盼強化防震減災量能

▲台南市教育局，在新營區新民國小舉辦國家防災日校園地震疏散示範演練。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

響應2025年度國家防災日，台南市教育局12日上午在新營區新民國小舉辦校園地震避難疏散示範演練，並結合消防局第一大隊、新營區公所等單位共同實地操演，邀請全市各級學校防災業務承辦人到場觀摩，藉由走動式教學，強化規劃與應變能力。

市長黃偉哲指出，2025年1月21日發生的「楠西地震」造成台南山區民宅及校舍受損，更突顯平時整備與防災教育的重要性。他強調，透過定期實地演練，不僅能提升災害應變與復原量能，更能讓跨域協力與社會參與發揮最大效益，朝向「防災、減災」的共同目標邁進。

教育局長鄭新輝表示，校園是學生日常生活的主要場域，如何在災害中保障學生安全是防災教育核心。本次演練除基本的地震避難外，還加入三大模擬情境：其一是「供餐中斷」，模擬新民國小中央廚房受損，啟動供餐應變計畫；其二是「高溫避難」，因應極端氣候將學生引導至安全陰涼處；其三則是「大量傷患應變」，結合消防局使用檢傷分類工具，模擬後送醫療處置。

教育局補充，演練設計以梅山斷層錯動引發規模大地震，震度達6弱的新營區為情境，並模擬開設緊急收容所安置學生。透過跨單位實地合作，讓觀摩學員更深入了解防災教育與校園安全的重要性，期望各校將經驗帶回，持續精進校園防災規劃與演練。