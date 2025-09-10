糊塗柯基上錯車「硬要跟路人回家」 主人快急瘋枋寮警助團圓

▲枋寮警分局警員葉宜瑄迅速幫柯基犬找到飼主。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

李姓女子騎機車到商場購物完離開時，有1隻柯基犬突跳上機車腳踏墊，還不停搖著尾巴作勢要跟她回家，她當下不知所措，趕緊求助枋寮警分局員警，警方看牠戴著項圈，研判有飼主，根據「狗牌」連絡上飼主，讓正在著急的飼主相當感動，對警方及女騎士的熱心一再致謝。

枋寮警分局枋寮派出所日前接獲陳姓女子報案，稱拾獲一隻迷途柯基犬；她表示購物完離開時，該柯基犬突跳上她的機車腳踏墊，還不停搖著尾巴作勢要跟她回家，她當下不知所措，只好請求警方協助。

警員葉宜瑄憑藉著從警累積之高度敏銳度，見犬毛髮乾淨且有配戴項圈，研判應該是剛走失不久，另察覺項圈上掛有一只寫著電話號碼的「狗牌」，立即依照牌上資訊聯繫飼主，確認後並通知其至枋寮所接回愛犬。

李小姐見到貪玩走失的愛犬安然無恙，卸下心中大石，對警方積極協助深表感激。狗狗更是興奮地撲向主人，不停搖著尾巴，重逢畫面令人動容。

分局長盧恒隆肯定同仁面對民眾求助時，以「視如己親的同理心」為出發點積極協助，予以肯定與嘉勉。另提醒飼主，應隨時留意毛孩動向，並替寵物配戴有聯繫方式的狗牌或植入晶片，以提高走失後平安返家的機會。