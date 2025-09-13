不滿北市被塑造成「資源大戶」　藍議員揭：政院刪650億捷運經費

▲交通部函文北市府說明，捷運建設經費將視立院預算審議結果進行調整。（圖／翻攝自Facebook／柳采葳）

實習記者石嘉豪／台北報導

財劃法因修法出包，導致部分縣市統籌分配款「不增反減」，行政院長卓榮泰今（13日）邀集縣市首長商討解決辦法，不過，國民黨台北市議員柳采葳今開轟，北市被中央塑造成「資源大戶」，但市府8月時發現，環狀線等捷運建設完成前，卻會被刪650億，她認為，這不是分配正義，這是政治懲罰。

柳采葳表示，卓榮泰院長今天邀地方縣市首長討論《財劃法》，是真正要討論，還是只想繼續對地方開刀呢？中央說，台北市明年度統籌分配款增加了400多億元，說得像是恩賜給台北的，乍看之下，好像台北市撿到一筆意外之財，但根據她向財政局索取的資料，數據證明真相恰恰相反。

柳采葳指出，台北市對中央的稅收貢獻，在修法後，從41%提高到45%，也就是說，台北稅收貢獻提高了，但統籌分配款的分配比例，卻從15%降到13%，所以中央一邊收得更多，地方分到卻更少，這是什麼道理？

針對統籌分配款增加400多億的部分，柳采葳直言，這不是中央賞給台北的紅包，是台北人用實打實的稅收換來的，但北市繳得多，分得最少，還要被說，「已經拿很多」。

柳采葳痛批，中央政府的話術就只有一種，也就是「只講金額，不講比例」，只看帳面數字，不看實際貢獻，明明台北分得更少，卻要被中央塑造成資源大戶。

此外，柳采葳點出，更荒謬的是，除了統籌款比例下降，中央還一路砍一般性補助款，弱勢照顧經費縮水，捷運建設經費也一拖再拖，只要可以不給的，就找理由不給，只要可以延遲的，就慢慢拖。

柳采葳透露，台北市府8月發現，台北市建設補助經費，將被刪減75%，也就是說，環狀線等捷運建設，完成前會被刪650億，台北人不能接受也不會默默承受。

面對當前的處境，柳采葳感慨，地方要建設、要照顧弱勢、要推動公共服務，全都要靠自己硬撐，中央裝聾作啞，還能擺出一副「你們拿太多」的嘴臉，這不是分配正義，這是政治懲罰。

柳采葳強調，中央不願公平分配，還想要繼續壓制台北的聲音，但北市不會閉嘴、不會裝傻、更不會讓市民繼續被欺負，地方要的不是要特權，她呼籲中央，可以騙一時，但講不過事實，可以不尊重台北，但不能扭曲真相，可以操作話術，但台北市民看得懂數據、看得出不公。