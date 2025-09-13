　
生活 生活焦點

俄羅斯7.4地震約64顆原子彈威力　專家：全球進入強震活躍期

▲▼俄羅斯堪察加半島外海7.4強震，相當32顆原子彈威力，郭鎧紋表示，這是7月底8.8餘震。（圖／郭鎧紋提供）

▲郭鎧紋表示，堪察加半島外海規模7.4強震（橘色點），是7月底8.8強震（藍色點）的餘震。（圖／郭鎧紋提供）

記者許敏溶／台北報導

俄羅斯堪察加半島外海，在台灣時間今（13日）上午發生規模7.4強震，氣象署更發布海嘯威脅。地震專家郭鎧紋指出，這起地震為7月底規模8.8強震的餘震，也是餘震規模最大，地震原因為太平洋板塊隱沒到北美板塊造成，釋放相當64顆原子彈能量，預估未來1年仍會有餘震，代表地球進入強震活躍期，未來地震會很頻繁。

根據美國地質調查局（USGS）資料，俄羅斯堪察加半島外海在當地13日下午2時37分（台灣上午10時37分），發生規模7.4強震，震央位於堪察加彼得羅巴甫洛夫斯克市以東111公里處，震源深度僅約39.5公里。中央氣象署稍早也發布海嘯消息，示警該地震可能在太平洋地區引發海嘯威脅。

地震專家郭鎧紋表示，這起規模7.4強震，是7月底規模8.8強震的餘震，釋放相當64顆原子彈能量，地震原因為太平洋板塊隱沒到北美板塊造成，而在主震之後，至今發生17次規模6以上餘震，今天7.4是所有餘震中規模最大，位置也最北邊，另有一次規模7.0，其他16次都是規模6以上。由於地震深度約40公里，引發海嘯機會較低。

郭鎧紋進一步表示，堪察加半島是目前全球地震最活躍區域，從過去歷史資料，規模8以上強震，餘震可以持續一年以上，所以發生這起7.4強震並不讓人意外，也在意料之中，代表該地區未來還會出現規模6到7的餘震，以及地球進入地震活躍期，未來地震會很頻繁。

09/11 全台詐欺最新數據

關鍵字：

郭鎧紋堪察加半島7.4強震海嘯

金鍾國向RM成員宣布結婚　劉在錫.哈哈震驚到失語

【你好 我吃一口】主人挑釁烏龜 下一秒竟被咬慘叫！

梓梓球場邊「換內衣」　震撼元元：這18禁吧！

【法官的孫】陳漢典超狂家族背景起底！ 親友讚：他真的零架子

【孟婆湯又稀了】1歲娃：這麼大了丟水瓶還失敗？這有很難嗎？

