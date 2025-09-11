新竹規模2.6地震　專家揭當地曾「9小時連10震」：恐再有群震

▲郭鎧紋提醒，新竹峨眉可能有群震。（圖／郭鎧紋提供）

記者許敏溶／台北報導

新竹縣峨眉鄉昨（10日）上午發生規模2.6地震。地震專家郭鎧紋今（11日）指出，雖然這起地震規模不大，該地區也不屬於地震活躍區，但在2022年2月4日當天，短短9小時就發生10起群震，最大震度達4級，未來不排除再出現群震現象，提醒民眾做好防震準備。

昨天上午7點58分，新竹縣峨眉鄉發生規模2.6地震，地震深度僅7公里，屬於淺層地震，僅有新竹市、新竹縣竹東最大震度達到1級，其他地方無感。

不過，地震專家郭鎧紋表示，這起地震規模雖然不大，該地區也不屬於地震活躍區，但在2022年2月4日時，短短9小時內出現10起群震，而在2月4日到10日期間，共發生14起群震，規模在2.6到3.9，最大震度達4級，由於當時碰上農曆春節期間，引起部分民眾恐慌。

郭鎧紋進一步說明，2022年群震位置在峨眉鄉與石井村之間，位在竹東斷層上方，附近也存在破裂帶，過去曾發生群震，在昨天地震過後，未來若再發生上述群震現象，「這也不意外」，但民眾也不必過度恐慌，因為過去最大規模只到3.9，做好防震準備、注意安全即可。

▲郭鎧紋分析，新竹峨眉鄉位在竹東斷層上方。（圖／郭鎧紋提供）