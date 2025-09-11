國家防災日台東海嘯警報試放演練　不實施人車管制

▲台東海嘯警報試放演練。（圖／記者楊晨東翻攝）

記者楊晨東／台東報導

配合行政院「114年國家防災日活動」，台東縣警察局將於114年9月19日上午9時30分，透過防空警報系統進行海嘯警報試放演練。今年演練主軸為「巨震求生、強韌整備」，旨在提升警民對海嘯災害的警覺與應變能力，並驗證全縣34處防空警報台的發布效能。

根據規劃，19日上午9時30分將施放近海海嘯警報。具語音廣播功能的警報台，將「鳴5秒、停5秒、再鳴5秒」共15秒後，改以語音廣播播送「近海地震海嘯」訊息2次；不具語音廣播功能的警報台，則將以「鳴5秒、停5秒」反覆9遍，共計發放85秒。演練結束時間為上午10時，並將以「一長聲95秒」方式解除海嘯警報。警方特別提醒，演練當日不實施人車管制，也不進行疏散避難作業，請民眾安心勿驚慌。

台東縣警察局表示，歷經921大地震及日本311大地震等重大災害經驗，顯示沿海居民對海嘯威脅應具備高度警覺性。台東縣海岸線長達169公里，為全台灣最長，因此日常防災準備更形重要。

警方並指出，將透過臉書粉絲專頁、官方網站及村里廣播等方式持續加強宣導，讓民眾更熟悉演練內容。期盼透過演練與教育推廣，降低海嘯災害可能帶來的生命財產損失，共同營造更安全的生活環境。