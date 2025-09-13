　
地方 地方焦點

透明治理典範　雲林監獄經驗分享助攻標竿學習

▲台南第二監獄團隊赴雲林監獄觀摩交流，雙方進行標竿學習。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲台南第二監獄團隊赴雲林監獄觀摩交流，雙方進行標竿學習。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者游瓊華／雲林報導

矯正機關攜手交流，推動廉能治理再添新頁！台南第二監獄近日由秘書率隊，特別前往榮獲法務部第2屆「透明晶質獎」創新廉能措施類優選殊榮的雲林監獄進行標竿學習。透過實地觀摩與經驗交流，雙方就參獎準備、行政透明及風險防制等面向深入討論，期望藉此精進矯正業務透明度與行政效能。

雲林監獄代表矯正署參加本屆透明晶質獎，以「智慧監獄」為亮點脫穎而出，成為全國首座獲此殊榮的監獄機關，展現矯正業務在科技化與透明化轉型上的成果。本次活動特別邀請政風室主任王志芳現場分享參獎經驗，詳細解析評選標準與實務操作，協助臺南第二監獄更完整掌握準備方向。

雲林監獄典獄長戴明瑋表示，能獲得此項殊榮，關鍵在於首長的重視與決心，以及全體同仁的向心力與士氣凝聚。雖然參獎壓力不小，但也促使各單位全面盤點業務優缺點，不僅強化業務公開透明，更提升團隊合作與專業成長。

台南第二監獄與會人員則在觀摩後表示收穫滿滿，對透明晶質獎的評選要領與操作細節有了更深入認識，未來參與準備將更有方向。雲林監獄強調，未來將持續秉持公開透明、廉能並重的原則，深化智慧監獄建設，打造現代化、科技化與透明化的矯正機關，進一步提升社會大眾對矯正工作的信任與支持。

▲台南第二監獄團隊赴雲林監獄觀摩交流，雙方進行標竿學習。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲矯正機關攜手交流，共推廉能透明新里程。（圖／記者游瓊華翻攝）

 


透明治理典範　雲林監獄經驗分享助攻標竿學習

透明治理典範　雲林監獄經驗分享助攻標竿學習

透明治理典範　雲林監獄經驗分享助攻標竿學習

嘉義監獄動物輔療　協助收容人情緒解壓

嘉義監獄動物輔療　協助收容人情緒解壓

嘉義監獄為協助收容人增進情緒調節、培養自我肯定、提升自我覺察與自我效能，特引入動物輔助治療，期收容人透過課程進而療癒自我、建構自我價值，培養復歸社會能力與動力。自8月19日起辦理「114年度動物療癒生命教育團體課程」共４次課程，對象是以情緒及生活適應困難之高齡、身心障礙及具自殺風險之收容人為主，透過學習和練習與動物之直接互動，讓收容人經歷正向和温暖之互動感受，從而撫平心中的煩惱與擔憂。

受刑人性侵獄友判1年10月　檢認太輕上訴遭駁回

受刑人性侵獄友判1年10月　檢認太輕上訴遭駁回

越籍受刑人打死馬籍獄友　北監：絕無隱匿

越籍受刑人打死馬籍獄友　北監：絕無隱匿

女客千元入住見「監獄枕套」嚇退房

女客千元入住見「監獄枕套」嚇退房

逼獄友口交摸鳥　受刑人喊「是他抱我」遭打臉

逼獄友口交摸鳥　受刑人喊「是他抱我」遭打臉

監獄透明晶質獎廉能治理矯正機關雲林監獄

