透明治理典範　雲林監獄經驗分享助攻標竿學習

▲台南第二監獄團隊赴雲林監獄觀摩交流，雙方進行標竿學習。（圖／記者游瓊華翻攝）



記者游瓊華／雲林報導

矯正機關攜手交流，推動廉能治理再添新頁！台南第二監獄近日由秘書率隊，特別前往榮獲法務部第2屆「透明晶質獎」創新廉能措施類優選殊榮的雲林監獄進行標竿學習。透過實地觀摩與經驗交流，雙方就參獎準備、行政透明及風險防制等面向深入討論，期望藉此精進矯正業務透明度與行政效能。

雲林監獄代表矯正署參加本屆透明晶質獎，以「智慧監獄」為亮點脫穎而出，成為全國首座獲此殊榮的監獄機關，展現矯正業務在科技化與透明化轉型上的成果。本次活動特別邀請政風室主任王志芳現場分享參獎經驗，詳細解析評選標準與實務操作，協助臺南第二監獄更完整掌握準備方向。

雲林監獄典獄長戴明瑋表示，能獲得此項殊榮，關鍵在於首長的重視與決心，以及全體同仁的向心力與士氣凝聚。雖然參獎壓力不小，但也促使各單位全面盤點業務優缺點，不僅強化業務公開透明，更提升團隊合作與專業成長。

台南第二監獄與會人員則在觀摩後表示收穫滿滿，對透明晶質獎的評選要領與操作細節有了更深入認識，未來參與準備將更有方向。雲林監獄強調，未來將持續秉持公開透明、廉能並重的原則，深化智慧監獄建設，打造現代化、科技化與透明化的矯正機關，進一步提升社會大眾對矯正工作的信任與支持。

▲矯正機關攜手交流，共推廉能透明新里程。（圖／記者游瓊華翻攝）