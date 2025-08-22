　
社會 社會焦點 保障人權

受刑人逼獄友口交摸鳥　色男上訴喊「是他抱我」想測謊遭打槍

▲▼台中監獄,臺中監獄,犯人,囚犯,典獄長,矯正署,會客,接見。（圖／記者許權毅攝）

▲台中監獄傳出一名吳姓受刑人逼迫獄友口交。（圖／記者許權毅攝）

記者許權毅／台中報導

受刑人小黎被借提寄押在台中監獄，和吳姓受刑人同房第一天，吳男就逼小黎口交、摸鳥3次，讓小黎受到創傷、性格大變，吳男一審遭判刑4年半。吳上訴辯稱是小黎抱住自己、2人心甘情願發生，還要求法院測謊，仍被高分院駁回。

吳男跟小黎本在不同監獄，小黎於2023年4月30日被借提至台中監獄，關押於某舍房，同房牢友吳男見到小黎的第一天，就以「若不配合，就要讓你無法好好休息」、「若不配合，就要讓你不好過」等話，逼迫小黎幫他打手槍及口交。

小黎看到吳男露出兇狠的樣子，害怕被打、被其他室友一起毆打，只能配合屈服於吳男淫威，協助打手槍半小時，甚至被逼迫口交，小黎內心也覺得非常噁心，過程中不斷閃避、退縮、擦嘴巴。隔日向管理員投訴，案件才被揭露。

管理員於審理時表示，小黎深夜就有按報告鈴，當時立刻將對方帶出詢問並查看監視器畫面，「我們可以感覺到小黎好像心裡有事，不太敢跟人家講話；就我的觀察，小黎在案發後心情有變得比較低落，變成出來比較不敢跟我或視同作業員講話」。

吳男否認犯行，辯稱兩人是合意性交。但法官勘驗房舍內監視器畫面，發現吳男多次拉小黎的手、壓小黎的頭，且小黎也不斷閃躲，因此不採信吳男的辯詞。

▲台中監獄場、高齡受刑人與監獄中的照服員訓練班（圖／記者林挺弘攝）

▲法院當時勘驗舍房監視器，發現吳男強拉小黎手猥褻。（示意圖，非本案當事人／記者林挺弘攝）

台中地院一審認為，為逞一己私慾，竟無視小黎的意願，顯然欠缺尊重個人對於身體自主權利的觀念，對小黎造成身體及心理傷害，因此依1個強制猥褻罪、2個強制性交罪，判吳男4年6月徒刑，全案可上訴。

吳男不服判決提起上訴稱，是小黎抱住自己，要自己保護他，有跟小黎說有事情找管理員就好，並且把人推開。吳男又說，自己沒有強迫威脅，如果小黎不願意，可以馬上跟管理員講或是跟同學說，兩人是心甘情願合意發生，事後有寫信給小黎，只是被退回，希望能測謊或是對質。

台中高分院認為，吳男說法明顯與勘驗監視器結果不符，辯解不足採信，原審已經進行交互詰問，已經保障吳男對質詰問權，測謊無必要，上訴無理由，應予駁回。

民眾黨要刪「勾串羈押」　基層檢察官怒了：勿當詐騙集團幫兇

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

