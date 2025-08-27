　
社會 社會焦點 保障人權

受刑人脫獄友褲子性侵未遂　強辯「對我拋媚眼」下場曝

▲台中監獄場、高齡受刑人與監獄中的照服員訓練班（圖／記者林挺弘攝）

▲台中監獄一名受刑人李男對獄友性侵未遂，一審判1年10月刑期，檢方認為過低上訴，近期遭駁回。（示意圖／記者林挺弘攝）

記者許權毅／台中報導

台中監獄一名受刑人李男趁獄友阿志（化名）熟睡時，竟拿出槍本閱覽後，脫褲要對阿志性侵，阿志當場驚醒跟主管說。李男辯稱，阿志有跟自己「挑媚眼」，約定協助「打手槍」或「吹喇叭」，是遭阿志陷害入罪。地院一審判處1年10月，檢方認為刑期過低，李男態度惡劣上訴，仍遭高分院駁回。

檢警追查，李男與阿志等多名受刑人，同住在台中監獄忠區乙舍35房獄友。2023年一晚，李男與其他獄友交換床位，睡到阿志身旁，又先拿出黃色書刊閱覽、激起性慾，隨後脫褲塗抹白色藥膏，再拉開阿志棉被、脫褲，欲對阿志強制性交，阿志察覺異常驚醒，大聲斥責李男，李男才未得逞。

李男辯稱，阿志當晚有對自己拋媚眼，2人約定好由自己幫阿志打手槍，阿志讓自己性交，阿志突然罵自己，感覺很錯愕，「是阿志設計我入罪。」李男辯護律師說，若李男有乘機性交未遂犯行，應要盡力安撫阿志，而發主動按下警示鈴，與常情不符，況且阿志有服用藥物，因此記憶不清也不無可能。 

阿志則說，事發當晚，李男有跟自己借槍本（黃色書刊），跟李男說若要自慰去旁邊，李男確實有提打手槍跟吹喇叭2事，但已經明確告知自己性向而拒絕，沒想到突然感覺有東西靠近，趕緊大罵李男，李男還說「你不是說要跟我玩遊戲？」阿志氣憤否認。

▲▼台中監獄,臺中監獄,犯人,囚犯,典獄長,矯正署,會客,接見。（圖／記者許權毅攝）

▲地院於審理時勘驗監視器畫面，發現李男於阿志熟睡時犯案。（圖／記者許權毅攝）

台中地院勘驗舍房監視器影像，確定阿志當時已經就寢，李男是見到阿志背對自己有機可乘，進而做出本案犯行。李男辯護人所稱阿志有服用藥物喪失記憶情況，比對阿志對案情說法均一致，並無可採。

地院認為，阿志遭李男性侵未遂，對自己名節影響重大，若非確有其事，無任意誣陷理由。李男為一己淫慾，在監獄之封閉空間內，不尊重他人身體自主權，依乘機性交未遂罪處1年10月刑期。

檢方認為，李男始終否認犯行，謊稱是合意性交，顯然毫無悔意、犯後態度惡劣，造成被害人身心受創，原判決量刑過輕。

台中高分院仍認為，原判決之量刑，已兼顧相關有利與不利之科刑資料，就李男犯案情節等情，綜合審酌，客觀上未逾越法定刑度，亦無違反公平、比例及罪刑相當原則等裁量權濫用之情形，駁回檢方上訴。

台中監獄受刑人獄友性侵

