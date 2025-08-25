　
地方 地方焦點

女客千元入住驚見「監獄枕套」提早退房　民宿：有經營監獄風

▲▼女客千元入住驚見「監獄枕套」提早退房　民宿：有經營監獄風。（圖／翻攝爆廢公社）

▲女客千元入住驚見「監獄枕套」，嚇得提早退房。（圖／翻攝爆廢公社）

網搜小組／許力方報導

新北一名吳姓女遊客日前到花蓮旅遊，從訂房網站選了一間花蓮火車站附近的合法民宿，「門一打開就不對了！」進房時發現寢具很髒，不僅枕頭套泛黃，還繡有「監獄」字樣，嚇得拍下照片發文上網。對此，業者低調回應，是因為還有經營監獄風格的民宿，為了區分才會繡上。

吳女透露，事發於8月初，當初從訂房網站找價格1000元以下的住宿，選擇這間在花蓮火車站附近的民宿入住，但到場後發現是採自助入住，鑰匙掛在牆邊讓旅客自取進房，且一進房就發現枕套很髒，當下就拍照要求更換，換上的竟是繡有「監獄」二字的寢具，「號稱是電梯民宿但電梯不能用，這樣的價格雖然不會期待多高的品質，但也真的太糟糕了。」

▲▼女客千元入住驚見「監獄枕套」提早退房　民宿：有經營監獄風。（圖／翻攝爆廢公社）

吳女受訪時強調，一進房間、門一打開就看到床單、被單、枕套顏色不對，且住宿安全也有疑慮，門都沒有鎖、可以直接上樓，進出沒有櫃檯人員，只能透過電話聯繫民宿，隔日她提早退房後，到Google Maps留下負評，才發現其它旅客也有類似遭遇，同時也發文到臉書「爆廢公社」詢問「這正常嗎？」

對於吳女的指控，業者低調回應媒體，是因為電梯有頓挫，為顧客安全貼上故障標示；床單絕不重複使用，每天都會送洗，當下立即更換並向顧客致歉；至於有「監獄」字樣的枕套，並非來自監獄，是因為他們有經營監獄風格的民宿，為了區分才特別繡上字樣。

花蓮縣府觀光處指出，經查該民宿為合法民宿，暑假期間房價約在500至1000元間，縣府將針對顧客投訴的案件詳細詢問或是輔導，若發生消費爭議，建議直接連絡觀光處或當地政府的消保官。

08/23 全台詐欺最新數據

403 1 7433 損失金額(元)

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

30歲男生活規律「罹大腸癌4期」！醫見日常習慣超意外
「大圓劍魚」開眼戰強颱西太平洋風王！　路過地現史上最強風
賴清德、蔡英文、蕭美琴官邸會晤

