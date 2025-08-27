　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

越籍受刑人打死馬籍獄友爆疑點多　北監澄清：絕無隱匿

▲法務部矯正署台北監獄、至善大樓、典獄長謝琨琦▼。（圖／記者屠惠剛攝）

▲越籍受刑人打死獄友，北監強調絕無隱匿，一切依法處理。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者葉品辰／台北報導

台北監獄去(113) 年12月31日上午發生1名越南籍受刑人毆打同房馬來西亞籍受刑人致死案，但北監未通報轄區消防到場協助，而是派監獄的救護車將其送醫，死者相驗也未通報轄區桃園市警局龜山分局，而是直接找上同屬法務部管轄的桃園地檢署，且未發布任何消息，處置方式遭質疑。北監27日發表聲明澄清「絕無隱匿」，事後已依照程序報請檢方偵辦，同時通知馬來西亞在台辦事處協助聯繫家屬，完成火化及骨灰運返事宜，全案由桃園地檢署偵辦中。

週刊報導，這起事件已過半年有餘，但最近不少管理員自訴在鬧出人命的舍房看到冤魂，傳聞讓管理員及囚犯們人心惶惶；北監今日特地發表聲明澄清，表示處置方式絕對沒有問題。

北監說明，當初是考量當事人雙方互不認識、無嫌隙，且皆會中文，所以安排2人同房，獄方值勤人員當日上午 6時52分發現毆打事件後立即通報，並呼叫消防隊派救護車將傷者緊急送醫，然經急診醫師搶救後，仍於當日上午9時09分宣告不治。

北監表示，事發後立即隔離涉案人、保存監視錄影畫面，並依《監獄行刑法》第143條規定，主動報請檢方偵辦，同時通知馬來西亞在臺辦事處及協助聯繫家屬，配合檢察官相驗與擇日解剖。家屬初步確認死因後並無意見，隨後領回遺體，北監已協助完成火化及骨灰運返事宜，一切符合法律與程序，並無隱匿或處置不當，全案由桃園地檢署偵辦中。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

08/26 全台詐欺最新數據

更多新聞
483 3 7812 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
傳內閣異動15人！　石崇良升衛福部長、李洋掌運動部
「小英男孩」光電案　涉案董事長竟是國民黨大咖女婿、金主
快訊／傳石崇良接任衛福部長　邱泰源鬆口：全力配合團隊調整
奶茶三兄弟買1送1！　只有今天
台南警察外遇人妻！　慘被記過調職
快訊／櫃姐狠悶殺2兒女　仍判無期
理科太太跌神壇關鍵曝！　486狂讚1網紅：這就是差別

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

假賣演唱會門票！他靠「無卡提款」騙歌迷4萬元　下場要關1年半

詐騙新手法！詐團冒名網購高鐵票　利用退票機制洗錢

醋男拿柴刀衝摩鐵抓姦！小王急躲草叢　他「槍比頭」劫貨車逃亡

高中生團購一人一口　依托咪酯百倍暴利連殺2警仍氾濫

科長喊「美女」摸頸性騷！台中女警嚇到焦慮症　求償21萬國賠

緝毒犬也聞不出！依托咪酯偽裝沐浴乳侵台　最大輸出國曝光

越籍受刑人打死馬籍獄友爆疑點多　北監澄清：絕無隱匿

轎車突減速！曳引車急閃衝護欄...小貨車又撞上　慘釀4傷畫面曝

囂張畫面曝！逼車被叭竟當妻小面前爆打騎士　大貨車駕駛慘了

上班尖峰濃煙瀰漫國3！名間段大貨車引擎突起火　駕駛急逃生

JYP一頂胯就被切鏡頭 網讚導播「真貼心」XD

【被主人遺忘瘦成骷髏】整年沒吃「龜堅強」竟活下來了

【武學奇柴】柴柴腳底被摸化身機關槍暴走狂踢XD

【它就真的欠打】阿嬤拿拖鞋一拍...壞電視一秒修好

恩利跟妹妹小米粒合唱　差14歲感情超好

【我累累惹～】萌妹關電視自己上床睡覺　奶音一句話秒融化❤

【牠竟然走過來了】野生長鬃山羊親人到像在迎接老朋友！好不可思議

【一砸洩憤】金豬食堂訂位被取消　超時男怒砸存錢筒洩憤

【這本人吧XD】等紅燈遇到cos兩津勘吉　連腳踏車都還原了！

【工作到一半被角蛙突襲】緊咬不放飼主直接哀號XD

假賣演唱會門票！他靠「無卡提款」騙歌迷4萬元　下場要關1年半

詐騙新手法！詐團冒名網購高鐵票　利用退票機制洗錢

醋男拿柴刀衝摩鐵抓姦！小王急躲草叢　他「槍比頭」劫貨車逃亡

高中生團購一人一口　依托咪酯百倍暴利連殺2警仍氾濫

科長喊「美女」摸頸性騷！台中女警嚇到焦慮症　求償21萬國賠

緝毒犬也聞不出！依托咪酯偽裝沐浴乳侵台　最大輸出國曝光

越籍受刑人打死馬籍獄友爆疑點多　北監澄清：絕無隱匿

轎車突減速！曳引車急閃衝護欄...小貨車又撞上　慘釀4傷畫面曝

囂張畫面曝！逼車被叭竟當妻小面前爆打騎士　大貨車駕駛慘了

上班尖峰濃煙瀰漫國3！名間段大貨車引擎突起火　駕駛急逃生

快訊／重磅！中華男籃國手葉惟捷投入PLG選秀　共18人報名參選

家寧「社群被洗版」哭了！引用泰勒絲名言：請把自己當精品去對待

假賣演唱會門票！他靠「無卡提款」騙歌迷4萬元　下場要關1年半

詐騙新手法！詐團冒名網購高鐵票　利用退票機制洗錢

U18中華隊27日搭星宇航空飛沖繩　練習賽交手美國、日本社會人

石崇良將掌衛福部　醫界讚歷練完整「盼解3大挑戰」

泡泡瑪特新品上線即秒殺　星星人受追捧！二手「隱藏版」溢價超6倍

黃仁勳盼輝達總部明年5月動工　蔣萬安：密切溝通、市府全力協助

遭爆劈腿成性！孫安佐認幕後主使是前任阿乃　無奈發聲：女人就是會嫉妒

醋男拿柴刀衝摩鐵抓姦！小王急躲草叢　他「槍比頭」劫貨車逃亡

JYP一頂胯就被切鏡頭 網讚導播「真貼心」XD

社會熱門新聞

台中掃黃赫見3日女　「素人AV女優」曝光！

極惡父虐死2歲兒！水管插肛灌水再鐵拳爆擊碎肝

激戰完拒交往！型男大導演硬上曖昧女　洩慾在頭髮

小英男孩手機丟窗外　嗆：知道我背後是誰？

台中21歲女搭訕帥哥喊「可以玩我嗎」　遭判拘役

「小英男孩收賄」外掛人生起底！　贓款進弟弟帳戶

小英男孩「囂張1動作」　被羈押禁見

即／邱瓈寬再捲豪門遺產官司　被控侵吞閨蜜31億

安碁資訊總經理爆不倫人妻同事　處長慘被戴綠帽

「小英男孩」涉收賄喬電　3人收押禁見

群創處長如「行走的USB」　自爆連戰3人妻

即／史書華鬼扯爆料慘了　連犯誹謗有罪定讞

即／新北回收場大火！異味飄2區

台中25歲女情緒失控大鬧超商！商品、酒瓶掉滿地

更多熱門

相關新聞

打破潛規則！台北老牌牛排館「店員可坐下」　網讚爆

打破潛規則！台北老牌牛排館「店員可坐下」　網讚爆

服務業工作辛苦，通常上班需要長時間站著，不過，開業逾40年的台北市老字號牛排館「星辰牛排館」日前宣布，服務人員在不忙時可以坐下休息，尊重、友善不只是給每一位顧客，也包括每一位同事，相信「好的服務，來自被尊重的人」，貼心的舉動引起大批網友狂讚。

女客千元入住見「監獄枕套」嚇退房

女客千元入住見「監獄枕套」嚇退房

2已婚師外遇鹹濕對話全都錄！　「想要我就滿足你」妻抓包氣炸

2已婚師外遇鹹濕對話全都錄！　「想要我就滿足你」妻抓包氣炸

淫男客2HRS硬上酒店妹3次！賠百萬換免囚

淫男客2HRS硬上酒店妹3次！賠百萬換免囚

直擊／蔡英文低調完成公投投票　一派輕鬆跟現場民眾寒暄

直擊／蔡英文低調完成公投投票　一派輕鬆跟現場民眾寒暄

關鍵字：

台北監獄

讀者迴響

熱門新聞

台中掃黃赫見3日女　「素人AV女優」曝光！

極惡父虐死2歲兒！水管插肛灌水再鐵拳爆擊碎肝

激戰完拒交往！型男大導演硬上曖昧女　洩慾在頭髮

薔薔宣布開除元老員工

快訊／泰勒絲要結婚了！情定球星

修圖忘修倒影！蕭美琴倒影差很大

H級護士AV女優驚傳猝逝！尪公開遺書

快訊／蘋果iPhone 17發表會出爐

可能有雙颱！　最新預測曝

小英男孩手機丟窗外　嗆：知道我背後是誰？

狄鶯酒後咆哮：孫鵬不忠才會帶壞兒子

牙縫蛀成洞！女子戴牙套5年爛8顆牙

《花甲》劇組台南出車禍！電視台回應

媽媽訂外送「4000元蒸螃蟹」送錯家！鄰居吃光遭暴打

台中21歲女搭訕帥哥喊「可以玩我嗎」　遭判拘役

更多

最夯影音

更多

JYP一頂胯就被切鏡頭 網讚導播「真貼心」XD

【被主人遺忘瘦成骷髏】整年沒吃「龜堅強」竟活下來了

【武學奇柴】柴柴腳底被摸化身機關槍暴走狂踢XD

【它就真的欠打】阿嬤拿拖鞋一拍...壞電視一秒修好

恩利跟妹妹小米粒合唱　差14歲感情超好

熱門快報

好康連發！好運大放送

好康連發！好運大放送

獎品應有盡有！不論是約會聚餐，都能讓你輕鬆享受！趕快參加活動，就有機會帶走！

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

Threads推薦好市多必買

Threads推薦好市多必買

「文里補習班」開課啦！跟著脆上網友的推薦，開箱這些讓人食指大動的商品！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面