越籍受刑人打死馬籍獄友爆疑點多　北監澄清：絕無隱匿

▲越籍受刑人打死獄友，北監強調絕無隱匿，一切依法處理。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者葉品辰／台北報導

台北監獄去(113) 年12月31日上午發生1名越南籍受刑人毆打同房馬來西亞籍受刑人致死案，但北監未通報轄區消防到場協助，而是派監獄的救護車將其送醫，死者相驗也未通報轄區桃園市警局龜山分局，而是直接找上同屬法務部管轄的桃園地檢署，且未發布任何消息，處置方式遭質疑。北監27日發表聲明澄清「絕無隱匿」，事後已依照程序報請檢方偵辦，同時通知馬來西亞在台辦事處協助聯繫家屬，完成火化及骨灰運返事宜，全案由桃園地檢署偵辦中。

週刊報導，這起事件已過半年有餘，但最近不少管理員自訴在鬧出人命的舍房看到冤魂，傳聞讓管理員及囚犯們人心惶惶；北監今日特地發表聲明澄清，表示處置方式絕對沒有問題。

北監說明，當初是考量當事人雙方互不認識、無嫌隙，且皆會中文，所以安排2人同房，獄方值勤人員當日上午 6時52分發現毆打事件後立即通報，並呼叫消防隊派救護車將傷者緊急送醫，然經急診醫師搶救後，仍於當日上午9時09分宣告不治。

北監表示，事發後立即隔離涉案人、保存監視錄影畫面，並依《監獄行刑法》第143條規定，主動報請檢方偵辦，同時通知馬來西亞在臺辦事處及協助聯繫家屬，配合檢察官相驗與擇日解剖。家屬初步確認死因後並無意見，隨後領回遺體，北監已協助完成火化及骨灰運返事宜，一切符合法律與程序，並無隱匿或處置不當，全案由桃園地檢署偵辦中。