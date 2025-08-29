嘉義監獄推動動物輔助治療　協助收容人情緒解壓

▲▼ 嘉義監獄推動動物輔療 ，減緩高風險收容人情緒。（圖／嘉義監獄提供）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義監獄為協助收容人增進情緒調節、培養自我肯定、提升自我覺察與自我效能，特引入動物輔助治療，期收容人透過課程進而療癒自我、建構自我價值，培養復歸社會能力與動力。自8月19日起辦理「114年度動物療癒生命教育團體課程」共４次課程，對象是以情緒及生活適應困難之高齡、身心障礙及具自殺風險之收容人為主，透過學習和練習與動物之直接互動，讓收容人經歷正向和温暖之互動感受，從而撫平心中的煩惱與擔憂。

嘉監表示，「動物輔助治療」（animal-assisted therapy, AAT）在國內外行之有年，在專業治療師之陪同之下，透過以動物作為治療的主體，輔以各項活動，藉由互動的過程中達到改善個人情緒感受、舒解壓力、降低焦慮、促進身心健康為目的。

此次課程邀請臺中市相癒心理諮商所副所長吳思穎諮商心理師與可愛的療癒犬Ｃａｎｄｌｅ擔任講師，帶領著收容人學習如何與動物互動，如打招呼，以及練習才藝相關的指令，如坐著、轉圈圈等。

吳思穎向收容人介紹Candle原為一隻流浪犬，在一次的巧遇遇上當時只有3個月大的Candle，後來找不到其主人之後，Candle才被吳心理師收養下來。現在，轉眼之間已相處了逾9年之久，Candle以療癒犬的角色在諮商所和社區演講中巡迴，發揮動物輔助的功效。療癒犬Candle的外表看起來如一般家犬，與牠接觸後，發現牠個性溫馴，甚至會主動向你討拍，牠可愛又乖巧的摸樣吸引了收容人和監所人員的注目。

課程中，有一位收容人在與Candle互動的時候不由自主地說出:「我也很想念自己家中的狗狗啊!」，這句話觸動了班上其他的收容人，大家開始放下心防，在一邊與療癒犬互動時，一邊分享著自己過去與狗狗互動的經驗，讓整堂課中漫延著溫暖的氣氛，有些較害羞的收容人也逐漸從焦慮緊張的感受轉變成輕鬆愉悅的心情。嘉義監獄很榮幸地在今年度能受到法務部矯正署的鼓勵而開辦此次動物輔助治療課程，藉由吳心理師和Ｃａｎｄｌｅ的活潑帶領方式，讓收容人經驗一場既放鬆又愉悅的觀樂時光。