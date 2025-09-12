　
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

台貝關係升級！　賴清德宣布：已開放貝里斯白蝦進口

▲▼賴清德接見貝里斯新任駐台大使。（圖／總統府）

▲賴清德接見貝里斯新任駐台大使。（圖／總統府）

記者董美琪／綜合報導

總統賴清德今（12）日下午，接見貝里斯新任駐台大使梅凱瑟（Katherine Vanessa Meighan），接受其呈遞到任國書。賴總統表示，今年7月台灣已開放貝里斯冷凍白蝦等水產品進口，顯示雙邊經貿持續成長，也期盼在教育、性別平權及經貿合作等領域進一步深化。

賴清德指出，梅凱瑟大使長期關注台灣，曾就讀國立政治大學，並在貝里斯工商界表現卓越，歷任扶輪社社長及商工總會會長。多年來，她與駐貝里斯大使館保持緊密互動，積極促進雙邊經貿往來，也長期投入婦女賦權及中小企業發展，與台灣政策方向相契合。

總統回顧，台貝即將迎來建交36周年，雙方經貿合作已取得顯著成果。他也提到，過去與貝里斯總理布里仙紐（John Briceño）多次交流，對其治國理念印象深刻，期待未來有機會親訪貝里斯，見證雙邊合作成果。

梅凱瑟大使在致詞中回憶20年前來台求學經歷，表示教育是國家與社會的重要資產。她強調，台貝雙邊關係穩固且根基於民主價值，台灣在教育、醫療、基礎建設及科技等領域的投資，不僅促進雙方發展，也深化人民間連結。她將致力將雙邊合作從政策延伸至文化與教育交流，深化理解與情誼。

最後，梅凱瑟大使表示，貝里斯將持續支持台灣在國際舞台發揮影響力，期盼雙邊友誼如燈塔般持續閃耀，透過互相尊重與長久善意，帶領兩國世代邁向和平繁榮。總統府秘書長潘孟安及外交部次長吳志中等官員也到場觀禮。

09/11 全台詐欺最新數據

賴清德貝里斯白蝦進口

