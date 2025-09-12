賴清德餐敘綠委最終場　曝經濟指標呈現不錯「對執政有信心」

▲民進黨立委郭國文、吳思瑤。（圖／記者杜冠霖攝）



記者杜冠霖／台北報導

總統兼民進黨主席賴清德在正式開議前，分批宴請黨籍不同派系立委，今（12日）為最後一梯次。與會綠委透露，席間總統特別強調，依照目前的一些經濟指標，呈現出來都相當的不錯，不論是股市破兩萬五，或者是失業率創新低情況下，大家對現在的經濟要有信心。未來的幾個施政重點包含更強的國防國安、更好的經濟發展、以及更全面的社會投資、照顧，與會委員們也都非常認同這個方向，民生優先、照顧優先。

賴清德今晚與綠委餐敘，成員包含綠委陳亭妃、賴瑞隆、王美惠、黃捷、陳素月、王定宇、郭國文、吳思瑤。會後，郭國文受訪時說明，每一次會期開議前，總統都會宴請所有立委，慰勞上個會期的辛勞，也希望下個會期繼續辛勞，現在立法院的情勢，確實有諸多的挑戰，大家還是關心許多民生議題，特別現在關稅還處於未確定狀態下，對產業有什麼樣的衝擊？總統也強調，相關的預算其實很早以前就準備好了，4月2日宣布時，兩天內就提出相對的因應方案。

郭國文也提到，除此之外，依照目前的一些經濟指標，呈現出來都相當的不錯，不論是股市破兩萬五，或者是失業率創新低情況底下，大家對現在的經濟要有信心，這是總統特別強調的，也是地方上一個回應。

有媒體詢問席間是否有討論財劃法？吳思瑤回應，剛剛餐敘並沒有談到財劃法，或明天卓榮泰院長跟縣市首長會面的事，因為大家都相信行政院應當已經做好充足的準備，跟地方首長的磋商、會談，相信重點就是傾聽、同理，對於未來財劃法的修正，大家一起努力做到，剛剛餐敘並沒有提及明天的這些事情。

吳思瑤表示，今天其實幾位委員都非常肯定，行政部門在內閣2.0上路之後，確實都感受到行政部門在輿情的反應、政策的傳達其實都更為精準跟快速，當然也包括徐國勇秘書長來進入黨中央協助之後，也感受到黨中央整個動起來，新會期當然還是有很多的挑戰，但是新的團隊各就各位之後，相信都能夠是一個更好、更正向的發展。

吳思瑤透露，餐敘間總統再一次強調，作為國家元首、治理者，有責任讓人民知道我們要帶領國家往什麼目標，所以要有更強的國防國安、更好的經濟發展、以及更全面的社會投資、照顧，總統再一次跟大家揭示，這就是賴清德領導台灣未來的幾個施政重點，與會委員們也都非常認同這個方向，民生優先、照顧優先。

吳思瑤指出，今天比較特別的是，自己卸任幹事長之後，雖然還在看守階段，但恢復了文化立委的身分，對總統提出了很多文化政策的建言，總統也正面的回應，當我們一方面要反制中國的滲透，另一個面向，我們要強化國家的自我認同，所以對內是一個對於台灣自我認同，對外也要打造台灣作為一個非常強大的國家品牌，所以說在文化的政策上，總統給了非常正面的一個允諾。

吳思瑤提到，包含卓榮泰院長，即便明年總預算再辛苦、被地方挖走了非常多中央財源，還是想方設法，讓文化預算突破300多億，能夠來扶植更多的文化創作，能夠來深耕更多的文化故事，唯有讓台灣人民對於自我的土地、文化、國家認同，有更堅定的意識，對內對外都對於中國的滲透或是打壓就會無所懼怕。

吳思瑤強調，今天花了滿多時間在講文化的政策，我個人是非常的開心，可以重回最擅長專業的文化領域，今天總統談文化談了非常久，他過去對於行政院在文策院的推動、文化基本法的立法，設計研究院的成立，對於文化人的扶植，對文化的厚植，感受到總統的熱情非常強烈。用文化來為這幾場總統跟立委的餐敘做1個很好的ending，這是非常溫暖的事，文化就是國家的軟實力，就是台灣最強大的外交力量。

郭國文補充，吳思瑤特別邀請總統參加今年台灣的故宮100年，故宮其實在台灣已經是落地生根這麼久，已經是台灣化了，應該有新的一個詮釋權，在今年的100年要來闡述。

吳思瑤說明，故宮國寶現在正在捷克展出，但是也承受了中國的打壓，但是這正可以看到故宮在台灣，經過台灣的文化視野，再次詮釋了故宮精神，這就是台灣特別不同於兩岸三地故宮的獨特之處，所以就是我們的文化驕傲，期待總統來參與更多故宮百年的很多的文化盛事。今天真的都在講文化，沒有講政治。