黃國昌爆潘孟安想喬財劃法　總統府：若白支持覆議就不會有今日爭議

▲總統府發言人郭雅慧。（圖／記者李毓康攝）



記者陳家祥／台北報導

民眾黨主席黃國昌今（12日）指出，總統府秘書長潘孟安私下找黨籍立委談財劃法，提出「民眾黨團若支持財劃法覆議，民進黨團就會接受民眾黨團的版本」，但他聞訊後當即拒絕。對此，總統府發言人郭雅慧今表示，遺憾當時政府提出覆議遭到在野黨拒絕，呼籲黃主席不要模糊焦點，如果當初民眾黨贊成覆議，就不會有今日的爭議。

郭雅慧說，有注意到黃主席的談話，很遺憾當時政府提出覆議遭到在野黨拒絕，以至於為國家與國民帶來傷害，當務之急就是儘快糾正錯誤。

郭雅慧說，國家的財政穩健、地方的均衡發展，以及國民的權益，都無分藍綠，也不應該受到錯誤立法的傷害，呼籲黃主席不要模糊焦點，如果當初民眾黨贊成覆議，就不會有今日的爭議。

黃國昌昨接受趙少康專訪時表示，去年底財劃法修法時，民進黨不投給民眾黨版，最後通過國民黨版，賴清德還找人私下傳話，若民眾黨團能支持財劃法的覆議，民進黨團就會接受民眾黨團的版本，自己當時聽到這個提議，就回「不可能」。

此外，黃也說，行政院長卓榮泰曾私下找人傳話，希望跟他見面，但自己不接受私下會面，因而拒絕，因為擔憂民進黨把其操作成不能聽的話。

今（12日）黃國昌受訪時則證實，當初賴清德是透過總統府秘書長潘孟安來跟他接觸。黃表示，當時民眾黨有委員去總統府參加活動，參加完後就被潘孟安留下來，「潘孟安帶他進去談了這件事情」，回來以後，委員如實跟他報告賴清德總統的提議，他就直接回絕「不可能」。