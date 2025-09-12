藍白修財劃法大出包　趙少康轟賴清德：怎麼用看笑話的角度？

▲中廣前董事長趙少康。（資料照／記者李毓康攝）

實習記者石嘉豪／台北報導

總統賴清德日前表示，在野黨所主導的財劃法修法之所以鑄成大錯，一方面是因為藍營縣市首長有地方包圍中央的心態，再加上不接受行政院的提醒，才造成今天的結果。對此，中廣前董事長趙少康今（12日）開轟，縣市首長巧婦難為無米之炊下，只好向中央陳情尋求補救，賴清德身為中華民國總統，怎麼還用看笑話、政治鬥爭的角度看待財劃法修正瑕疵？

趙少康表示，因為財劃法修正瑕疵，導致地方分配到的統籌款不如預期，在台中市長盧秀燕領軍北上陳情後，卓榮泰同意明天邀集各縣市首長開會，本來中央、地方多溝通是好事，賴清德就是不改鬥爭本性，昨天主動對媒體放話，指責在野黨「鑄下大錯」。

趙少康指出，縣市首長被稱為「父母官」，就是因為營養午餐、校園修建、弱勢補助，以及路平、燈亮、水溝通等攸關民生的基本需求，都是由地方政府照顧，因此地方財政良窳，會直接影響老百姓的生活品質。

面對財劃法修正後的公式有瑕疵，導致縣市分配的統籌款可能減少，趙少康說，巧婦難為無米之炊下，只好向中央陳情尋求補救，即使目前地方大多是藍白執政，但是賴清德身為中華民國總統，只要是中華民國人民都該一視同仁、苦民所苦，怎麼還用看笑話、政治鬥爭的角度看待財劃法修正瑕疵？

趙少康認為，何況今年以來，民進黨將全副心力放在大罷免，財劃法修正過程不肯提出行政院版本跟藍白版本一起討論協商，要留「相罵本」，表決時還有5個民進黨立委閃躲沒出現，才是導致修法瑕疵的根本原因，跟「地方包圍中央」一點關係都沒有。

最後，趙少康直指，統籌款分配公式的小瑕疵很好解決，期待行政院明天召集的會議是基於解決問題的善意，開啟中央、地方良性溝通，如果卓榮泰只想甩鍋地方，找機會指責在野黨、推諉責任，那就大可不必。