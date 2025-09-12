賴清德批藍白修財劃法鑄成大錯　藍委嗆不符總統高度挑動對立

▲總統賴清德。（圖／記者陶本和攝）



記者崔至雲／台北報導

財劃法分配公式引爭議，總統賴清德11日在新竹縣義民廟對此表示「屠刀一直都不在民進黨手上」，修法過程藍白不接受政院提醒，才鑄成大錯。對此，國民黨新竹縣立委林思銘12日抨擊，總統與行政院不僅未提出具體改革方案，反而以激烈言詞推卸責任、挑動對立，讓行政院徹底淪為「鬥雞」，專注鬥爭、不顧治國。

林思銘表示，賴清德竟在義民廟祭典中，使用「屠刀」、「鑄成大錯」等煽動性字眼，如此發言完全不符總統高度，根本是挑動社會對立，將修法責任完全推給在野黨與地方政府；行政院近兩年以來的表現宛如「鬥雞」，對於國會做出的決議，行政院不是尊重落實，而是動輒覆議、提釋憲，刻意拖延杯葛；面對監督批評，不是理性溝通，而是透過部會造謠、抹黑、誤導社會，甚至發動罷免，濫用納稅錢，將民主制度作為鬥爭的工具。他表示義民廟是莊嚴的文化信仰場域，應該傳遞團結與共同承擔，而並非挑動對立、傷害社會和諧。

林思銘指出，在財劃法修法過程中，行政院始終未提方案，只想維持「中央75%、地方25%」的財源分配，即便修法後中央仍壟斷六成六財源，而行政院卻一再地推諉卸責；關於離島分配僅需修正第16條之一即可，但行政院卻遲遲不動並顛倒黑白；關於修法調降直轄市比例、釋出資源給縣市，明明有助縮小城鄉差距，行政院卻反過來聲稱「擴大差距」。卓榮泰院長曾承諾與地方首長討論新版事權分配，但過去半年卻毫無進展，更誇張的是，中央要求地方補助款須自籌3～5成配合款改為申請制，此舉根本是限縮地方發展空間，根本是「換湯不換藥、集權又集錢」。

林思銘進一步指出，今年度新竹縣的一般性補助款竟遭中央大砍20.68億元，導致縣府財政承受沉重壓力，許多建設與福利政策都面臨停擺風險，此舉根本是大砍地方經費，壓縮新竹縣發展，他強烈呼籲中央補齊經費，避免施政中斷。

林思銘強調，115年度中央僅透過各部會分流補助，目前核定金額僅46億元，與去年相比差距懸殊，對地方發展極不公平。更甚者為明年度中央還企圖苛扣計畫性補助，讓地方財源雪上加霜。對此他大聲疾呼，「我們一定會嚴厲監督各部會，決不容許中央以政治手段壓縮地方資源，犧牲縣民權益！」

林思銘最後強調，財劃法的核心在於縮小城鄉差距、改善地方財源不足，總統與行政院應展現誠意、提出改革方案，而不是甩鍋卸責。人民要的就是安定生活、一個能解決問題的政府，而不是一個只會當鬥雞、讓百姓受苦的行政團隊。

