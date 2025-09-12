　
    • 　
>
地方焦點

樹鵲誤認籃框當鳥窩掛網受困　新北動保員「快攻救援」助返家

▲樹鵲誤認籃框當鳥窩掛網受困。（圖／新北市動保處提供）

▲樹鵲與台灣藍鵲皆屬於鴉科鳥類，特徵是共同擁有強而有力嘴喙與聰明頭腦。（圖／新北市動保處提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市永和綠寶石河濱籃球場近日上演暖心救援一幕！一隻學飛的樹鵲幼鳥誤闖球場圍網，受困多時，經民眾通報後，動保員火速趕抵成功救援，並順利協助這隻「黑白小飛俠」與樹上焦急鳴叫的父母團圓，平安重返自然。

動保處表示，一隻黑白羽色相間、尾羽修長的樹鵲，誤闖球場圍網，受困於籃球架旁無法脫身。民眾在晨間運動時聽到急促的「嘎嘎嘎」鳥鳴聲，發現其不斷掙扎，隨即通報動保專線求助。

▲樹鵲誤認籃框當鳥窩掛網受困。（圖／新北市動保處提供）

▲全身大致以黑、灰、褐三色為主，雌雄外表相似。尾羽交疊不密合，尾羽黑色，尾下覆羽呈栗褐色。

動保員程沛宏接獲通報後迅速趕抵現場，架設梯子進行救援。經小心撥開繩網並詳細檢查，確認該樹鵲並無外傷，判斷其為剛離巢學飛的幼鳥，飛行能力尚未成熟，但健康狀況良好。動保員評估後認為，最佳處置方式是讓幼鳥回到親鳥身邊。

恰巧救援現場附近一棵大葉山欖樹上，有兩隻成鳥不斷鳴叫，樹梢處隱約可見鳥巢。動保員於是小心翼翼將幼鳥安置於靠近巢位的樹枝上，待確認其安全無虞後才離開，最終成功讓這隻「黑白小飛俠」重返自然。

▲樹鵲誤認籃框當鳥窩掛網受困。（圖／新北市動保處提供）

▲黑色跗蹠，林間移動速度頗快，落腳後，常短暫停留原地，再逐層跳躍至樹冠層棲息。

城市鳥類愛好者陳淑敏表示，樹鵲為臺灣特有亞種，又名「山八哥」或「嘎嘎仔」，鳴聲嘹亮，常被視為吉兆，與喜鵲同有「報喜鳥」之稱。樹鵲適應力強，常見於低海拔森林、市區校園、公園及河濱等地，屬鴉科鳥類，食性廣泛，包括昆蟲、果實、種子，偶爾也會捕食小型動物或撿食廚餘。

動保處長楊淑方呼籲民眾，户外球場圍網設施常見鳥類誤闖受困情形。若發現類似狀況，應保持距離、避免驚嚇，可先以手機記錄現場情況，並立即撥打1959動保專線，或逕洽動保處：02-2959-6353，由專業人員判斷處理方式，切勿自行救援，以免對動物造成二次傷害或誤判情勢。

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。

樹鵲誤認籃框當鳥窩掛網受困　新北動保員「快攻救援」助返家

樹鵲誤認籃框當鳥窩掛網受困　新北動保員「快攻救援」助返家

新北市動保處樹鵲救援幼鳥

