真實案例融入互動遊戲　瑞芳警銀攜手校園防詐宣導

▲校園防詐教育向下扎根，瑞芳警分局聯手銀行宣導識詐。（圖／記者郭世賢翻攝）

記者郭世賢／新北報導

為提升學童防詐意識，新北市瑞芳警分局昨（11日）與京城銀行合作，前往平溪國小舉辦防詐宣導活動。透過真實案例解析、互動遊戲及金融知識分享，警方與銀行業者向全校師生強調「不輕易提供個資」、「帳戶勿借他人」等重要觀念，盼從校園扎根反詐意識，強化家庭與社區的安全防護網。

活動由瑞芳警分局偵查隊分隊長朱家豪及平溪派出所所長謝承軒主講，他們以近期常見的詐騙手法為例，包括假投資、假網拍、遊戲點數詐騙及網路交友陷阱等，透過生動易懂的方式，提醒師生應保持警覺，謹記「查證可疑訊息」、「冷靜求證並撥打165反詐騙專線」等原則。京城銀行3位襄理也現場分享金融詐騙實例，特別強調帳戶與存摺不可借給他人，以免淪為人頭帳戶而須負擔法律責任。

現場還設計有獎徵答與情境互動環節，學童在輕鬆氣氛中迅速吸收防詐口訣與應對技巧。校方表示，此類活動不僅有助於師生建立防詐警覺，更能將知識帶回家庭，形成校園與家庭的雙重防護。

瑞芳警分局表示，打擊詐騙需全民共同參與，未來將持續結合在地企業與學校資源，推動「識詐、堵詐、阻詐」的觀念，共同守護學童安全與社區治安。