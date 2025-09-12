16歲少年小學對7名男學生下藥　送31歲變態男「用槍威脅性侵」

▲南非校園傳出多名男學生慘遭下藥。（圖／示意圖／VCG）

記者李振慧／綜合報導

南非校園發生一起誇張案件，一名16歲少年對7名男學生下藥，再把這些人交給一名31歲男子，被男子持槍威脅性侵。受害者的年齡約為10至13歲，誇張案件震驚當地。

事件發生在約翰尼斯堡郊區索韋托(Soweto) Diepkloof區當地小學Khomanani Primary School。豪登省教育部門表示，一名16歲學生涉嫌在當地商店偷了一瓶飲料，下藥後送給7名男學生喝，然後將7名受害者送去給一名31歲男子性侵，其中一名學生的家長報案，才讓案件曝光。

16歲少年目前已經被處分停學，將於9月17日接受紀律聽證會，雖然如此，外界對於他沒有面臨任何刑事指控，引發爭議。許多民眾呼籲，當局應該要把少年也列為被告。

教育部長奇洛安(Matome Chiloane)也對外發聲，指責發生在這些學生身上的事情令人難以接受，對所有受到影響的學生與家長表達慰問，並保證在這段期間會全力支持他們。

南非警方表示，他們已於6日將涉案的31歲男子逮捕，並且有社工人員協助7名心靈受到創傷的男學生們，沒有對外說明為何沒有將16歲少年逮捕的原因，僅透露案件調查期間，不會對外公開更多內容。

● 《ETtoday新聞雲》關心您，尊重身體自主權，發現兒少性剝削，請撥打113、110 ​