關子嶺安衛家族大會師！黃偉哲授旗41家單位打造安全健康職場

▲台南市政府勞工局舉辦2025安衛家族大會師，黃偉哲市長親自授旗給41個安衛家族。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

秉持「做得更好、過得更好」理念，台南市勞工局12日在關子嶺勞工育樂中心舉辦2025「安衛家族讚！安全健康Number One」安衛家族大會師，結合職安優良單位及人員表揚暨高階主管論壇，吸引超過300位勞資政代表齊聚，展現台南推動職場安全衛生的決心與成果。

大會師重頭戲由市長黃偉哲親自授旗給41個安衛家族，並頒發勞動部推行職業安全衛生優良單位與人員獎項，同時表揚市內績效卓越安衛家族。黃偉哲市長指出，丹娜絲颱風造成中南部房屋毀損後，勞工局「做工行善團」立即動員修繕，截至目前已完成42戶中的28戶工程，協助災民恢復安全家園。他特別感謝「希望家園安衛家族」與「安心舜力安衛家族」等核心企業，善盡社會責任，展現溫暖力量。

勞工局長王鑫基表示，目前全市已成立41個安衛家族，超過千家事業單位參與，透過「大廠帶小廠」推廣職安文化。本次獲勞動部肯定的單位，包括信鼎技術服務公司台南市城西垃圾焚化廠、台灣菸酒公司善化啤酒廠、達和環保永康焚化廠、新舜營造有限公司、芳泉工業公司新營廠等。個人方面，統一企業、台灣中油及奇美醫院人員也獲選全國職安優良人員功績獎。

此外，統一企業永康廠、奇美實業、奇美醫院、森霸電力等6家核心企業獲頒安衛家族績效特優獎，「永保安康安衛家族」更拿下卓越獎。現場並舉辦高階主管論壇，邀請勞動部職安署及產業代表探討「災後企業持續營運管理」策略，並由專家解說最新《職業安全衛生法》修正內容，協助業界提早因應。

黃偉哲強調，職場安全是企業永續的基礎，唯有勞資政攜手合作，才能為勞工打造一個安全、健康、幸福的職場環境。



今日高階主管論壇邀請到勞動部職業安全衛生署李柏昌副署長擔任引言人，及三位與談人勞動部職業安全衛生署南區職業安全衛生中心林棓司副主任、新舜營造有限公司張憲仁技術總監、大成工程股份有限公司鍾寬達經理，期望與會單位就「災後企業持續營運管理之職安策略探討」從中央地方攜手、公私協力合作的角度來瞭解政府及企業在丹娜絲颱風災後，積極投入重建工程及復原的各項作為。

因應行政院已於本(114)年8月28日通過《職業安全衛生法》修正法案將函請立法院審議，職安人員教育訓練邀請南區職業安全衛生中心陳明財簡任技正講授「職業安全衛生新修法規說明」，希望增進事業單位將安全衛生視為核心價值並落實各項防護措施，共同為勞工打造一個更安全健康的職場環境。本次活動圓滿成功，勞資政各界貴賓、安衛家族成員等將三百多位先進參與，與會人員收穫滿滿。