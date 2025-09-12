教師節禮金「北市發2千最多」！各縣市金額一次看　屏東縣掛0

▲屏東是全台唯一沒有發放教師節獎勵禮金的縣市。（圖／全教產提供）※點圖放大

記者許敏溶／台北報導

教師節即將到來，各縣市陸續公告教師節獎勵禮金。不過，經過全教產初步調查，全台22縣市中，以台北市2000元最高，其餘縣市多介於600元或1000元不等的禮金或禮券，六都最少的台南市600元，唯獨屏東縣是零元，也是全台唯一未發放的縣市，全教產呼籲屏東縣政府立即檢討。

928教師節即將到來，今年是被政府列為新增國定假日。而各縣市也陸續公告教師節獎勵禮金，根據全國教育產業總工會初步調查，各縣市發給教師獎勵禮金或禮券，13縣市為600元，6縣市為1000元，台北市2000元最高，金門則是紀念酒一瓶，唯獨屏東縣是零元。

全教產理事長林蕙蓉指出，各縣市政府紛紛在教師節向教育工作者表達敬意，唯獨屏東縣成為全台唯一教師節「0元禮金」縣市，讓「希望城市」之名淪為空談。

她說，連教育部部屬學校教師有1000元，屏東縣教師卻在教師節無任何實質肯定與慰勞。「也就是說在屏東縣，國立學校老師也有1000元教師節禮金，但是縣立學校（包含完全中學）是0元。這樣政策凸顯屏東縣政府對教育的冷漠態度。」

林蕙蓉表示，教師要面對繁重升學輔導、多元升學管道的壓力，還有各種校外競賽、科展、帶隊參加各種單位邀請的表演等活動，屏東縣政府「零元」方式，向全縣教師傳遞冰冷訊息，「在屏東，教師不是『希望的種子』，而只是被忽視的存在。」

她呼籲教育部對於教師節尊師敬師的發放教師節禮金，應一視同仁，避免各縣市的金額懸殊造成差別待遇，更呼籲屏東縣政府正視教育價值，立即檢討政策。