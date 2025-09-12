停車場後天起須設1%以上充電車位　未達標擬「最重罰9萬、停業」

▲國內電動汽車充電樁已破1.2萬槍。（圖／交通部提供）

記者李姿慧／台北報導

目前國內已有11萬輛電動汽車，公共充電樁突破1.2萬槍，目標年底將上看1.5萬槍，根據規定，2年緩衝期到期後、114年9月14日起公有路外停車場充電車位須超過2%、民營停車場應有1%以上，立法院上月初審通過，若未達標將可罰9千到9萬元，未來三讀通過後將可開罰。

為建構電動車友善交通環境，並滿足日益成長的電動車充電需求，交通部推動各縣市加速建置公共充電設施。交通部路政及道安司副司長廖振遠表示，公路局辦理「公共充電樁設置及區域充電需求評估計畫」，截至目前已核定補助公共充電樁4768槍，其中1653槍已完成啟用，其餘3115槍預計年底前完成。

根據統計，截至114年7月底，全國公共充電樁總數已達1萬2334槍，對應同期電動小客車登記數11萬0768輛，車樁比為9.0:1，優於歐盟建議之10:1；其中快充車樁比為33.9:1，更顯著優於歐盟建議之80:1。交通部路政及道安司科長朱大慶則表示，目標今年年底前全國公共充電樁總數保守估計會突破1.5萬槍。

交通部指出，為加速提升公共停車場充電設施數量，已於112年9月13日發布「電動汽車充電專用停車位及其充電設施設置管理辦法」。在上述辦法施行兩年後，公有路外公共停車場充電專用停車位數量須達小型車停車位總數之2%以上；民營路外公共停車場則應達1%以上。

根據規定，2年緩衝期到期後，也就是114年9月14日起公有路外停車場充電車位須超過2%、民營停車場充電車位應有1%以上，朱大慶表示，針對未達標停車場，初步沒有罰則，將以輔助的方式協助，針對公有場域為政府委外業者，則可依行政執行怠金規定處理外，今年8月立法院修正停車場法初審通過，未達標停車場將先限期改善，若逾期不改善，可罰9千到9萬元，後續可再持續限期改善並按次處罰，最重還可處30天以下停業處分。

此外，廖振遠表示，截至114年8月底，全國公有路外停車位有32萬7322格，已設置充電專用停車位為6109格，設置比例為1.9%，若含已完成向台電申請、待送電之格位，比例可達2.4%。在民營路外公共停車場方面，全國應設置比例達1%的場站共942場，其中381場已達規範，達成率為40%。

交通部表示，分析部分停車場延宕設置充電樁原因，主要受限於台電用電申請與送電進度，以及部分民營室內停車場因住戶對公共安全有所疑慮而影響。目前除已協調台電公司透過專門窗口，加速辦理供電作業外，亦請內政部消防署協助釐清及消除相關公安疑慮，以利加速推動，確保部分已建置但尚未啟用之公共充電樁能於114年底前全面投入服務。