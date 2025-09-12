爆賴清德私下找人喬財劃法　黃國昌：就是潘孟安

▲台北地院審理京華城案柯文哲交保首出庭，民眾黨主席黃國昌出席旁聽 。（圖／記者黃克翔攝）



記者陳家祥／台北報導

新版財劃法爭議延燒，因條文內的公式出包導致統籌分配稅款計算錯誤，甚至有345億無法發出。民眾黨主席黃國昌昨（11日）爆料，總統賴清德曾找人私下傳話，若民眾黨團能支持財劃法覆議，民進黨團就會接受民眾黨團的版本，但當時聽到這個提議直接回絕。媒體今（12）日詢問黃國昌是誰，黃國昌說，就是總統府秘書長潘孟安。

黃國昌昨接受趙少康專訪時表示，去年底財劃法修法時，民進黨不投給民眾黨版，最後通過國民黨版，賴清德還找人私下傳話，若民眾黨團能支持財劃法的覆議，民進黨團就會接受民眾黨團的版本，自己當時聽到這個提議，就回「不可能」。

此外，黃也說，行政院長卓榮泰曾私下找人傳話，希望跟他見面，但自己不接受私下會面，因而拒絕，因為擔憂民進黨把其操作成不能聽的話。

今（12日）黃國昌受訪時則證實，當初賴清德是透過總統府秘書長潘孟安來跟他接觸。黃表示，當時民眾黨有委員去總統府參加活動，參加完後就被潘孟安留下來，「潘孟安帶他進去談了這件事情」，回來以後，委員如實跟他報告賴清德總統的提議，他就直接回絕「不可能」。