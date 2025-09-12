柯文哲自由越久白營越亂？　黃國昌嗆「何時內戰過」：自取其辱很可笑

▲台北地院審理京華城案，民眾黨主席黃國昌到庭旁聽 。（圖／記者李毓康攝）



記者陳家祥／台北報導

前民眾黨主席柯文哲日前以7000萬元交保，暫時獲得自由身，北檢提起抗告後，高院迄今尚未作出裁決。民眾黨主席黃國昌今（12日）受訪說，他已和柯針對未來民眾黨倡議的聯合政府、立法院工作以及2年條款等，充分交換意見。另外，有學者稱柯文哲恢復自由身越久，民眾黨內戰更白熱化？黃國昌反駁，「不知道他評論的事實基礎何在，民眾黨什麼時候有內戰過？這些綠媒什麼時候成功過？現在還在提這種問題，自取其辱不是很可笑嗎？」

針對昨日接受趙少康專訪時提到有跟柯文哲長談，黃國昌今表示，談了三個小時沒辦法濃縮，但柯從台北看守所出來時，大家最關心的是柯的身體狀況，「我也希望柯趕快做個全身健康檢查，畢竟當初在台北看守所時，就醫時機上有些延誤，整個後續的處理，也讓很多支持者非常關心」。

黃國昌提到，至於其他有關國政、黨政的推進，他也跟柯詳細報告了過去這段時間所發生的一些重要事情，也充分跟柯交換意見，包括未來民眾黨倡議聯合政府，乃至於在2026年佈局，還有2年條款、立委在立法院重要的工作。此外，還有民眾黨必須讓各外國使節清楚知道，在各個公共政策議題上所採取的立場，不要每次都被民進黨做大外宣，導致一些不必要的誤會。

黃國昌說，前段時期TaiwanPlus的外籍記者為甚麼會傷心失望的離開台灣？他也做了非常充分的表白。在目前環境下，雖然執政黨使盡所有手段，想要抹黑、鬥臭柯文哲、消滅民眾黨，「但誠如柯文哲所說，我們不會屈服、不會投降，民眾黨一定跟所有支持者站在一起，奮戰到底」。

針對兩年條款，黃國昌說，其實在全國黨代表大會後，黨內決議已經非常清楚了，兩年條款會執行，除非柯文哲基於黨的發展有做特別指示，「但目前為止，我沒有收到柯給我其他任何特別的指示」。

黃國昌也呼籲媒體，現在一直執著談2年條款，他覺得並不適當，「還是要尊重每位在立法院自己工作崗位上兢兢業業打拼的委員」，現在民眾黨的8位立委都非常認真、優秀，也都在各自崗位上提出最好的表現，回應支持者的期待。

黃國昌說，民眾黨向來的態度就是，任何人在任何工作崗位上，最重要的是把自己工作做好，回應支持者期待、兌現對選民承諾

另外，有學者稱，柯文哲恢復自由身越久，民眾黨內戰更白熱化？黃國昌反駁，「不知道他評論的事實基礎何在，民眾黨什麼時候有內戰過？我覺得綠色媒體，繼續在做這種見縫插針的事情，真的奉勸你們省省、可以了啦」。

黃國昌說，去年搞得現在搞了一年，這些綠媒什麼時候成功過？現在還在提這種問題，自取其辱不是很可笑嗎？