藍營財劃法出包怪政院　綠委：國民黨無心成佛政院也不必佛心

▲財劃法通過時藍營歡欣鼓舞。（圖／記者林敬旻攝）



記者杜冠霖／台北報導

立法院去年12月20日通過「財政收支劃分法」修法，如今藍營公式設計出包，導致多個縣市分配金額不增反減，負責修法的國民黨團則坦言公式出錯「小瑕疵」，並要求行政院協助善後。綠委吳思瑤今受訪（12日）表示，一個公式影響345億，財劃法絕對不是小瑕疵，藍白立委還在政治攻擊，不為自己犯錯道歉反省，國民黨無心成佛，拿著這把屠刀胡亂揮舞，行政院當硬則硬，不需要佛心來著、委曲求全，否則只是讓他們得了便宜還賣乖。

立法院去年底通過《財政收支劃分法》修法，卻因藍營修法時提出公式計算錯誤，導致不少縣市統籌分配款不增反減，藍營縣市首長也集結北上抗議，反批中央應放下屠刀。行政院預計在13日邀請22縣市首長，分上下午兩梯次討論財劃法分配問題。

吳思瑤指出，這段時間藍白立委的發言，都令人不以為然，財劃法絕對不是小瑕疵是大出包，一個公式影響345億、不是345元，財劃法的問題也不只如此，還有分配不正義，富上加富、窮者越窮，事權不統一，讓地方政府只搶錢不做事，讓責任政治崩壞。

吳思瑤強調，政黨政治就是責任政治，藍白立委還在政治攻擊，卻不為自己犯錯道歉反省，當時修法15個縣市首長拍手叫好，現在卻大動作包圍行政院，加害者譴責受害人，這些操作只能說，藍白手上不只拿著財政屠刀，更是民主屠刀，讓國家分配不正義、事權不統一、國會討論制度崩壞。

吳思瑤表示，國民黨無心成佛，拿著這把屠刀胡亂揮舞，持續造孽作惡，行政院當硬則硬，不需要佛心來著、委曲求全，否則只是讓他們得了便宜還賣乖，藍白兩黨不需要向國人道歉嗎？不需要向全民展現反省態度嗎？沒有道歉、沒有誠心改過，財劃法修正應該回到原始基礎議定，這才是國家之福。