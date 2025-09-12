黃國昌控「藍財劃法出包」因當時修法綠不挺白版本　綠反批不要臉

▲立法院會去年底通過《財劃法》修正時，藍委歡欣鼓舞，豈料後來才發現分配的公式錯誤。（圖／記者屠惠剛攝）



記者杜冠霖／台北報導

立法院去年12月20日通過「財政收支劃分法」修法，如今藍營公式設計出包，導致多個縣市分配金額不如修法前試算。民眾黨團總召黃國昌昨反控，民進黨當時不投給民眾黨團版本，最後讓國民黨版三讀通過。對此，民進黨今（12日）批評，黃國昌是不敢指責老大哥傅崐萁，所以對著民進黨罵？「真的是有夠不要臉」。

對於黃國昌指責，當時幹嘛不投民眾黨團版本？綠委陳培瑜批評，黃國昌真的是有夠不要臉，一邊當傅崐萁小弟一邊跟民進黨支持者喊話，財劃法出問題，黃國昌是民眾黨團協商，不管是朝野協商還是院長協商，他都有機會表達立場，但他沒有，是不是不敢指責老大哥傅崐萁，所以對著民進黨罵？

民進黨發言人吳崢指出，黃國昌態度似乎再譴責為何不跟民眾黨談，但民進黨立場就是反對通過這個倉促法律，除了公式錯誤外，水平分配不均、垂直分配不均、事權分配不均，南部很多縣市認為分配不公平，過去省立預算給地方，事權卻沒有，這是過程中不斷提出的質疑。

吳崢強調，國民黨立場就是要通過這個都是問題的財劃法、民進黨立場是反對，民眾黨選擇支持自己的版本，為何當時要堅壁清野，不跟民進黨一起擋下這個充滿問題的財劃法？這個問題可以原封不動還給民眾黨主席。

黃國昌昨也提到，當初修財劃法時，賴清德總統有找人要跟他溝通，但被他拒絕。綠委吳思瑤受訪則直言，黃國昌還在顧左右而言他，這次財劃法就是最不理性、務實、科學修法，黃國昌卻不敢直球對決，這段時間藍白立委的發言，都令人不以為然，財劃法絕對不是小瑕疵是大出包，一個公式影響345億、不是345元，財劃法的問題也不只如此，還有分配不正義，富上加富、窮者越窮，事權不統一，讓地方政府只搶錢不做事，讓責任政治崩壞。