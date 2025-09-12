陸「崑崙童子」網路圈粉20萬吸金　自封王母娘娘之子誘姦騙色

▲陸「天道鴻元」教派開設的影音直播號。（圖／翻攝微博）

記者魏有德／綜合報導

大陸公安部門日前通報，河南警方偵破一起名為「天道鴻元」的非法組織案件，神棍尚某增自封「崑崙童子」，在網路宣揚「三期末劫」等末世論邪說，聲稱只有追隨他修行才能「消災免難」、「祛病趕鬼」，並對成員進行精神控制，藉此大肆斂財騙色。據查，尚某增先後性侵10名女性，涉案金額超過500萬元（人民幣，下同），網路粉絲數突破20萬，最終被警方依法查處。

▲天道鴻元教派尚姓創辦人。（圖／翻攝微博）

警方調查顯示，「天道鴻元」自2021年成立後，運營600多個線上帳號，瀏覽量逾500萬次，吸引超過3000人加入。尚某增自稱「皇母娘娘之子」、「玉皇大帝」等，還編造「落座」、「還童子」、「還陰債」等儀式，誘騙成員購買神像、黃紙和香火，並以此斂財。

他甚至宣稱，女性身上的「負能量」須透過與其發生關係來清除，進而引誘多名女信徒遭到誘姦性侵受害。

▲「天道鴻元」尚姓神棍替信眾作法消災。（圖／翻攝微博）

多名受害人描述，尚某增以「不修行就會家破人亡」等恐嚇言辭長期施壓，令她們陷入恐懼與依附之中。其中一名女性透露，他將背後的胎記解釋為「王母娘娘留下的印記」，以此進一步神化身份；另一名受害者則表示，直到警方告知她還有多人同樣遭到侵害，她才驚覺受騙。

▲天道鴻元教派斂財的公共「堂點」。（圖／翻攝微博）

警方指出，「天道鴻元」內部架構嚴密，尚某增自稱「師尊」，設「總執法」和多個「戰區」負責人，日常要求成員觀看直播、發布短影音，以「積累福報」為名不斷擴散影響。由於成員多在身患疾病或遭遇家庭困境時誤入，組織利用其脆弱心理進行洗腦，嚴重危害社會。

目前，尚某增及骨幹成員已被警方依法處置。中國反邪教協會提醒，民眾應保持理性警惕，若發現疑似邪教活動，應立即向有關部門舉報，避免再有人陷入類似騙局。