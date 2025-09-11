苦戀高中同學「只被當砲友」她激戰完告白被拒　揮刀刺頸險奪命

▲吳女不滿被當砲友，持刀刺了心儀黃姓男子的頸部一刀。（示意圖／取自免費圖庫Pakutaso）

記者吳奕靖、郭玗潔／高雄報導

高雄吳姓女子長期心儀黃姓男子，不滿黃男只把她當砲友，還出口辱罵她，竟在某次兩人上旅館激戰後，拿水果刀朝黃男後頸猛刺，黃男當場噴血重傷，衝出房門求救，送醫急救後撿回一命。吳女一審被依殺人未遂罪，判處3年2月徒刑，二審撤銷原判決，並審酌雙方達成調解，改依吳女重傷害未遂罪，處2年徒刑，緩刑5年，並提供60小時之義務勞務。可上訴。

據了解，吳女和張男原為高中同學，吳女一直想和黃男交往，卻遭黃男拒絕，兩人僅維持砲友關係。2022年1月21日案發當天，黃男先問「是不是如果我交女朋友，妳還要繼續跟我維持這樣的關係？」接著兩人又相約到旅店激戰，結束後吳女問黃男要不要交往遭拒，兩人再度爆發口角，吳女趁黃男背對她站在門邊，拿出隨身攜帶的水果刀，由黃男後頸由上往下猛刺，導致黃男全身30％至40％以上出血，並傷及神經與肌腱，重傷送醫撿回一命，至今手臂仍揮舉不便。吳女一審被依殺人未遂罪，判處3年2月徒刑。

全案上訴到高雄高分院，二審合議庭認為，吳女長期渴望和黃男成為情侶，但黃男僅想上床，且對吳女有辱罵、貶低的行為，還想掌控吳女的生活和交友關係，要吳女接受不合理的要求，吳女長期累積不滿情緒，認為自己感情遭玩弄而心生怨懟，當下又受黃男言語刺激，憤而行兇，客觀上有情堪值憫恕之處，依刑法第59條減刑。

二審法官指出，一審雖依殺人罪處刑，但案發時是冬天，兩人都穿著厚重的衣物，所以吳女想報復，只能從黃男頸部下手，並不能因為黃女攻擊黃男頭部，就認為她想殺人；另外黃男傷勢雖不輕，但吳女僅下手一次，且黃男逃出門外找櫃檯人員求救時，吳女也沒有持續攻擊，黃男反而怕吳女想不開，請櫃檯人員探視她是否自殘，可見按照當時吳女行兇態度、氣氛等，吳女是否想置黃男於死地，也並非無疑。

二審法官審酌，吳女已和黃男於今年3月20日達成調解，黃男也同意不追究，認為吳女已盡力彌補黃男損害，撤銷原判決，改依吳女犯重傷害未遂罪，處2年徒刑，緩刑5年，並提供60小時之義務勞務。可上訴。