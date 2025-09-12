　
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

央視官宣福建艦通過台灣海峽　赴南海跨區訓練「不針對特定目標」

▲福建艦出港向南，首次穿行台灣海峽赴南海進行遠航訓練。（圖／翻攝微博）

▲福建艦出港向南，首次穿行台灣海峽赴南海進行遠航訓練。（圖／翻攝微博，下同）

記者魏有德／綜合報導

大陸第三艘航母福建艦離開江南造船廠後，向北向南的行蹤一度讓外界摸不清，隨著今（12）日大陸官媒《央視》釋出訊息，福建艦確定往南，首次進行遠航訓練，也是首次穿越台灣海峽，前往南海相關海域進行跨區訓練，這才讓外界知曉，大陸「三航母」時代即將正式開啟。

大陸海軍發言人冷國偉表示，日前，我國第3艘航空母艦福建艦通過台灣海峽，赴南海相關海域開展科研試驗和訓練任務。這次組織福建艦跨區試驗訓練，是航母建造過程中的正常安排，不針對任何特定目標。

▲福建艦出港向南，首次穿行台灣海峽赴南海進行遠航訓練。（圖／翻攝微博）

相似的場景發生的2019年11月，當時，大陸第二艘航母山東艦於11月17日穿行通過台灣海峽，赴南海相關海域開展科研試驗和例行訓練，也是山東艦首次穿越台灣海峽，時隔一個月後，山東艦於12月17日正式在三亞軍港入列服役。

依此模式推論，福建艦的服役日期或將落在大陸「十一」國慶日前後，如按一個月的期程推算，也有可能在「雙十」前後服役，此舉，象徵意義將更為明顯。

大陸軍事專家張軍社分析指，福建艦的「首次遠航秀」表明距離其正式入列的日子越來越近，「以前福建艦在東海、黃海進行海試，此次赴南海陌生海域進行訓練是對航母遠海航行能力、複雜環境適應能力以及艦員協同水平的一次全面檢驗與提升。」

張軍社強調，「如果這是福建艦第九次海試，參照山東艦情況分析，這也很可能是福建艦入列前的最後一次海試。」

09/11 全台詐欺最新數據

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

性侵女講師丟浴缸慘死！張嘉瑤判死20年未槍決　聲請再審遭駁回
轉錢給自己「帳戶被凍結」　一票苦主怒：很荒謬！行員說話了
陳漢典「一天對Lulu起幾次色心」羞笑說了！　手機暱稱曝
快訊／北市水塔腐屍指紋比對失敗　急採DNA查身分
于朦朧墜樓6疑點！窗外驚見「大片抓痕」　網疑遭逼潛規則
台灣活佛爆性騷！跟女信徒討清涼照　私訊曝光

陸第三艘航母福建艦出港！或南下首次穿越台海 網傳918入列服役

陸第三艘航母福建艦出港！或南下首次穿越台海 網傳918入列服役

大陸第三艘航母，也是首艘採用直通甲板和電磁彈射的國產航母福建艦昨（10）日傳出已離開上海江南造船廠，如向南走，或將首次穿越台灣海峽前往三亞海軍基地正式服役，而時間或定於9月18日。根據大陸海事局相關航行警告顯示，長江口和南海部分海域已劃設禁航區，南海區域還將進行海上飛行試驗，因此，部分軍迷也在期待著福建艦或將直航服役。

驚雷-1遠程空射核導彈早射過？

驚雷-1遠程空射核導彈早射過？

殲-35摺疊登機梯幾乎復刻美F-35

殲-35摺疊登機梯幾乎復刻美F-35

陸火箭軍大動作整頓！倒查九年揪掮客 終止180家個人和企業採購權力

陸火箭軍大動作整頓！倒查九年揪掮客 終止180家個人和企業採購權力

陸極北城市漠河開始供暖 夜晚氣溫已降至3度

陸極北城市漠河開始供暖 夜晚氣溫已降至3度

關鍵字：

成軍南海航母訓練大陸福建艦大陸軍武台灣海峽

