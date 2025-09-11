掛羊頭賣狗肉！金門棋牌發展協會暗營職業賭場　警攻堅逮5人

▲金門縣警方日前於金寧鄉破獲一處職業賭場 。（圖／記者林名揚翻攝）

記者林名揚、潘鳳威／金門報導

金門縣警方於8月中旬破獲一起以「麻將棋牌發展協會」為名、實則暗中經營職業賭場的不法案件。經警方長期布線蒐證，最終在金寧鄉查獲該賭場，當場扣得多項賭博器具及不法所得，並將林姓主嫌等5人依賭博罪嫌移送法辦。

金門縣警察局為強化治安，針對轄內特定場所展開布線蒐證，歷經多方情蒐，於8月中旬持搜索票對金寧鄉一處職業賭場發動攻堅，現場查扣監視器鏡頭6支、記憶卡6張、麻將12副、撲克牌6副、方位骰6個、電動麻將桌6張、自動硬幣兌換機1台、投幣機6台，以及不法所得現金1萬4600元等證物。

經查，該賭場早期以棋牌社營業，後以「○○麻將棋牌發展協會」名義作為掩護，企圖規避警方臨檢與稽查，暗中經營職業賭場牟利。警方訊後將林姓負責人及共犯等5人依賭博罪，移送金門地檢署偵辦。

警局強調，部分業者假借社團或合法娛樂名義從事賭博，嚴重影響社會風氣及治安。警方除持續強化蒐報與查察外，並將透過「第三方警政」策略，與稅捐、消防、建管、衛生等單位合作，針對營業場所之土地使用分區、建築使用、消防安全、稅務申報及公共衛生等項目進行全面檢視，從多方面壓縮不法空間。

警方嚴正警告，任何業者若以協會、桌遊館或休閒娛樂館掩護賭博行為，將依法嚴辦，絕不寬貸。同時呼籲民眾，參與或提供賭博場所都涉及刑責，除可能觸法受罰，還會造成財務及家庭損失。若發現可疑賭博行為，請立即撥打1999縣民專線或110檢舉，共同維護金門地區的良好治安環境。