OnlyFans女模邀約去森林　男以為豔遇卻被「後腦勺開槍」殺害

▲女子承認引誘受害者到森林中行凶，判決結果出爐。（圖／翻攝自X）

記者李振慧／綜合報導

美國一名OnlyFans女模引誘一名男子到俄亥俄州一間民宿見面，男子以為發生豔遇，卻在森林中遭女子從後腦勺射殺。女模被捕後，反控幾年前曾遭死者性侵，才會報復殺人，但由於證據不足案件沒被受理，近來判決結果出爐。

曾是維吉尼亞州海岸警衛隊退伍軍人的35歲女子珀金斯(Chelsea Perkins)，後來成為OnlyFans女模與成人片女優，被指控2021年3月6日將31歲男子鄧邁爾(Matthew Dunmire)誘騙到森林中冷血殺害。

鄧邁爾的遺體2021年3月9日被一名在庫雅荷加谷國家公園(Cuyahoga Valley National Park)的健行者意外發現，由於後腦勺有中槍痕跡，引發當局調查，發現死者事發前曾和朋友透露，周末會和一名在網路上認識的女子見面，後來循線逮捕珀金斯。

珀金斯當天開著丈夫的車，從維吉尼亞州來到俄亥俄州與鄧邁爾見面，2人在民宿共度一夜，隔天前往國家公園時，在森林中將人射殺，便返回維吉尼亞州。

珀金斯後來被指控二級謀殺罪，雖然她反控以前就和鄧邁爾認識，且在2017年曾遭到性侵，但由於她過往未提出過任何指控，最後因為證據不足，警方撤銷了她對性侵案的控訴。

本案近來開庭，檢察官在法庭上表示，他認為案件是一起精心策畫且冷血的謀殺案，法官最後同意檢察官論點，判處珀金斯22年刑期。