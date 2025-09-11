　
空中版絕命終結站　天外飛來氣球「纏住滑翔傘裝備」男險死片爆紅

空中版絕命終結站　生日氣球突「纏住滑翔傘裝備」男險死片爆紅。（圖／翻攝自TikTok／thenullhypothesis）

▲男子空中突然遇到驚險狀況。（圖／翻攝自TikTok／thenullhypothesis）

記者李振慧／綜合報導

國外一名男子從事滑翔傘活動時遇到驚險事件。當他在空中飛行時，一顆氣球突然飛到面前，雖然他試圖抓住氣球，然而氣球卻與滑翔裝備纏在一起，驚險畫面爆紅。

27歲男子麥可(Michael)在TikTok上分享，當他在空中使用滑翔傘飛行時，一個物體突然飛到眼前，他原本以為是一隻鳥或是其他滑翔傘員，沒想到仔細一看，是一顆形狀為數字6的生日氣球。

@thenullhypothesis Bumped into a birthday balloon as I flew into the Sunset… #Paramotor #RealFairy #Paragliding #flying #ppg ♬ Free Bird - Lynyrd Skynyrd

麥可試圖伸手抓住氣球，然而距離太遠無法碰到，原本想說放著不管應該還好，沒想到氣球後來纏到滑翔傘的主繩與繫帶，差一點撞上螺旋槳。

當時的情況雖然危急，幸好麥可在空中維持冷靜，小心翼翼地操作設備，最後成功回到安全高度並且落地。

驚險影片曝光後獲得400多萬點閱，許多網友留言，「天啊，這根本是電影《絕命終結站》的情節」、「雖然知道是意外，但那些亂放氣球的人真的很過分」。麥可表示，當他落地時，氣球仍跟在身旁，後來決定帶回家放在客廳做紀念。

09/10 全台詐欺最新數據

滑翔傘氣球Michael意外thenullhypothesis

