國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

槍殺川普盟友！嫌逃亡「從屋頂跳下」最新影像曝光　抓到恐處死

記者詹雅婷／綜合報導

美國總統川普盟友柯克（Charlie Kirk）遭槍擊身亡，嫌犯仍在逃。根據官方11日晚間公布的最新影片，可見黑衣嫌疑人從屋頂跳下之後，穿越停車場旁邊的草坪逃逸，進入警方發現槍枝的區域。

▲▼ 美國總統川普盟友柯克（Charlie Kirk）遭槍擊身亡，官方釋出嫌疑人逃逸最新影像。（圖／翻攝自YouTube／FBI – Federal Bureau of Investigation）

▲▼ 官方釋出槍擊案嫌疑人逃逸最新影像。（圖／翻攝自YouTube／FBI – Federal Bureau of Investigation）

▲▼ 美國總統川普盟友柯克（Charlie Kirk）遭槍擊身亡，官方釋出嫌疑人逃逸最新影像。（圖／翻攝自YouTube／FBI – Federal Bureau of Investigation）

CNN、紐約郵報報導，這段猶他谷大學的校園影像捕捉到柯克中彈之後的狀況，嫌疑人起初出現在校園建築屋頂的左側，接著跑到屋頂另一側的角落，靠著雙手攀牆往下跳至一樓草坪，背好包包之後開始奔跑，穿越停車場之後逃逸。

▲▼ 美國總統川普盟友柯克（Charlie Kirk）遭槍擊身亡，官方釋出嫌疑人逃逸最新影像。（圖／翻攝自YouTube／FBI – Federal Bureau of Investigation）

▲此人從屋頂跳到草坪之後逃逸。（圖／翻攝自YouTube／FBI – Federal Bureau of Investigation）

猶他州公共安全廳長梅森（Beau Mason）在記者會上表示，嫌疑人逃逸期間有在建築物上留下的掌印、鞋印以及污痕等等，這些可用於採集DNA並縮小搜索範圍。

不過官方並未透露任何此案相關線索或是逮捕行動的最新進展，且梅森接受NBC採訪時透露，當局不清楚槍手是否還在猶他州。聯邦調查局（FBI）已經祭出10萬美元（約新台幣300萬元）懸賞金抓人，至今FBI已經收到7000條相關線索。

針對此案，FBI探員波爾斯（Robert Bohls）透露，當局已經找到犯案槍枝，是一把火力強大的槍機步槍，「正全力追緝嫌犯」。

猶他州長考克斯（Spencer Cox）指出，當局已著手準備所需文件資料，一旦抓到嫌犯將尋求判處死刑。

▼美國右翼政治活動家兼評論員柯克10日出席猶他谷大學的演講活動，遭槍擊身亡。（圖／路透）

▲▼美國右翼政治活動家兼評論員柯克10日出席猶他谷大學的演講活動。（圖／路透）

09/11 全台詐欺最新數據

陳其邁大動作宣戰！　「抓到個案一律採取最重罰則」

