社會 社會焦點 保障人權

新北女闖紅燈撞飛送貨員　他腿、髖關節都斷…飲料灑一地

▲▼小客車闖紅燈撞飛送貨員，飲料灑一地 。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲▼小客車闖紅燈撞飛送貨員，飲料灑一地 。（圖／記者陳以昇翻攝，下同）

記者陳以昇／新北報導

新北市新莊區一名38歲陳姓女子，10日下午駕駛小客車要返家，在行經新樹路與新富三路口時，竟違規闖紅燈，恰巧撞上一輛載著瓶裝飲料的機車，57歲羅姓送貨員被撞飛倒地，飲料瓶散滿地，造成他右大腿骨折、髖關節斷裂、全身擦挫傷，幸好意識清楚，經送往亞東醫院救治後無生命危險，詳細肇因及責任待警方調查。

▲▼小客車闖紅燈撞飛送貨員，飲料灑一地 。（圖／記者陳以昇翻攝）

昨天（10日）下午1時許，待業的陳女開著小客車沿新富三路往新樹路方向直行，遇到紅燈卻違規闖過，此時送貨的羅男騎機車載著數箱瓶裝飲料，沿著新樹路往民安路行駛，遭陳女開車闖紅燈直接撞上。強烈的撞擊力道讓羅男人車噴飛，箱裝飲料噴灑一地，陳女小客車左邊也嚴重毀損。

事故造成羅男臉部、身體多處擦挫傷、右大腿骨折、髖關節斷裂，意識清楚送往亞東醫院就醫，幸好救治後無生命危險。經酒測雙方均無酒駕，陳女車內也無違禁品或毒駕情況，全案由本分局交通分隊實施現場調查、勘查、採證照相及測繪紀錄。小客車闖紅燈依道路交通管理處罰條例第53條舉發，開罰1800元以上5400元以下罰鍰。

▼小客車車體嚴重毀損 。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲▼小客車闖紅燈撞飛送貨員，飲料灑一地 。（圖／記者陳以昇翻攝）

09/10 全台詐欺最新數據

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

新北女闖紅燈撞飛送貨員　他腿、髖關節都斷…飲料灑一地

