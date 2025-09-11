南投林下經濟9大品項開班　9／18台灣白及、10／2段木香菇壓軸

▲段木香菇。（圖／林業保育署南投分署提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

林業及自然保育署南投分署今年安排一系列課程，邀請超強師資團隊，帶領林農、社區與部落居民們深入認識目前開放的9大林下經濟品項，除了理論也有實作，協助釐清環境適性與後續發展方向，學習如何「聰明經營森林」。

林業保育署南投分署指出，林業並不是只是砍樹、賣木材，利用森林的陰涼環境，種植耐陰性的高經濟作物，結合觀光、生態旅遊，把森林的價值最大化，即為「林下經濟」。

▲臺灣白及。

此外，林業保育署今年度全新推出「林下經濟產品證明標章」，只要符合維持森林植被與功能、不用化學肥料、不用除蟲(草)藥劑等三大原則，再加上生產、加工的驗證流程，就能獲得專屬標章；消費者只要認明標章就能安心購買，還能同時守護森林生態，一舉兩得，也兼顧生產端和市場操作。

▲▼學員參觀林下養蜂情形。

南投分署長李政賢提醒，9大林下經濟品項課程，還有9月18日的「林下經濟產品標章、臺灣白及」（慈心基金會、國立屏東科技大學森林系主任吳羽婷授課），10月2日的「段木香菇」（農業試驗所研究員呂昀陞授課）最後兩堂，課程報名連結如下：https://forms.gle/mSV9DysQsRwTJRtF9。