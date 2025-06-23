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應曉薇提案促成「西松高中IB班」　顧問涉竄改16學生成績被起訴

▲▼0619 柯文哲議會專案報告-應曉薇。（圖／記者黃克翔攝）

▲應曉薇在台北市議員任內提案促成的西松高中國際文憑課程，爆發顧問竄改學生成績單。（資料照／記者黃克翔攝）

記者劉昌松／台北報導

涉及京華城弊案遭收押的台北市議員應曉薇，在2018年向北市府提案促成西松高中國際文憑課程，協助學生取得國際文憑，可申請國內外各大學就讀，但西松高中發現，該校課程的升學顧問蘇弘曆與韓籍窗口安嘒星，疑似為了提升輔導績效，擅自修改、調高16名學生成績單，台北地檢署23日依偽造文書罪嫌起訴蘇、安2人。

國際文憑大學預科課程(International Baccalaureate Diploma Programme，簡稱IB課程)是一套大學先修計畫，因獲得國際組織授權認證，學生自費唸完相關課程後，可憑成績證明，以及全球會考結果，向國內外大學申請入學，在應曉薇引薦下，西松高中是台灣首間開辦IB課程的公立學校。

年僅25歲的蘇弘曆是西松高中IB課程推手之一，獲聘為課程升學顧問，安嘒星則是IB班的課程協調員，2人都有參與授課輔導，2014年10月間，有應屆畢業生為了申請大學請求發給歷年修課成績單，蘇弘曆以過去評分標準過低為由，未與授課老師討論，就將學生的成績調高後，並蓋上西松高中國際交流處的公印。

全案因有學生反應，老師提供的成績單與學校核發的分數不同，校方調查才發現蘇弘曆與安嘒星竄改成績的犯行，總計有16名學生拿到偽造的成績單，其中14人已拿去申請大學入學，案經校方提告後，檢察官認為蘇男與安女未獲授權就竄改學生成績並盜用校方公印文，依偽造準特種文書等罪起訴。

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