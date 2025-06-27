醫病共學善終對話　台南預立醫療課程200人齊聚奇美醫院專家授課

▲台南市衛生局與奇美醫院合辦預立醫療決定課程，逾200位醫護社福人員共襄盛舉，學習病人自主與善終實務。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

當人生走到終章，你希望如何告別？隨著高齡化浪潮席捲全台，如何善終、如何自主面對生命終點，已成每個家庭無可迴避的課題，台南市衛生局27日與奇美醫院攜手舉辦「預立醫療決定系列課程」，吸引逾200位醫護與社福人員參與。

透過實務導讀與臨床經驗分享，深化對《病人自主權利法》的理解，學習如何成為病人值得信任的對話者與陪伴者。

課程由奇美醫院緩和醫療中心主任謝宛婷、緩和醫學科醫師張彤及器捐協調師李玲嫻接力授課，分別就「營養倫理」、「醫療選擇」與「器官捐贈」三大面向深入解析，協助第一線工作者掌握ACP（預立醫療照護諮商）實務技巧與倫理判斷能力。

衛生局表示，此次課程不僅提供法規與醫療知識，更穿插臨床故事與生命經驗的分享，引領學員思索醫療的溫度與選擇的尊嚴。從法律內文到真實生命，「預立醫療決定」早已不只是理想，更是一場關於愛與責任的提早準備。

台南市衛生局呼籲，民眾應及早與家人展開關於醫療選擇的對話，透過諮商與簽署預立醫療決定，於尚能表達意願時預作安排，讓未來的不確定能被尊重與理解，也讓自己能走得從容，走得有尊嚴。

未來衛生局也將持續攜手醫療院所，深入社區與基層辦理病人自主教育訓練，落實「以人為本、尊重選擇」的健康照護環境，讓每一段人生的終點，都能更溫柔地被善待。