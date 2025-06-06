打造新創競爭力！花蓮推免費實用商務英語課程　開放報名中

▲為提升在地業者國際交流動能，花蓮縣政府推出免費「實用商務英語課程」。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

為提升在地業者之國際交流動能，花蓮縣政府即將推出「實用商務英語課程」，幫助新創團隊及觀光業者提升英語力、強化跨境溝通。課程自6月9日星期一至6月25日星期三開放報名，全程免費，名額有限，額滿為止。

面對全球化浪潮與新創產業蓬勃發展，花蓮縣政府以「在地創業、國際接軌」策略，積極與國際鏈結，包括與日本福岡FGN孵化器及Venture Café建立合作意向，並帶領在地新創團隊參訪創業基地、參與國際論壇、實地觀摩創新商業模式，逐步建構具備國際視野的創業生態系。這些國際交流不僅提升花蓮在地新創業者的視域，也激發在地品牌積極往國際拓展的企圖心。

▲▼課程內容、特色及報名方式。

花蓮縣政府表示，本課程特別針對花蓮在地新創業者與觀光業者設計，內容涵蓋「品牌介紹」、「產品簡報」、「訂單洽談」、「電話與接待」、「客訴處理」等商務英語實務情境。課程同步規劃實體與線上班別，包括花蓮市（A、B班）、鳳林鎮（C班）、及線上真人授課（D、E班），由資深講師帶領，藉由小班制教學讓學員即學即用，提升實務應對能力。

語言是國際競爭力的基礎，花蓮縣政府將持續打造友善的創業環境，透過外語教育與產業資源整合，協助青創、新創及有意往國外發展的業者，從花蓮出發，勇敢走向世界。誠摯邀請所有有志於品牌經營、國際合作、觀光接待的業者踴躍報名參加。

報名期間：即日起至6月25日止（額滿即關閉）

實體A、B、C班：https://www.beclass.com/rid=294ff946827121c912e8

線上Ａ、Ｂ班：https://www.beclass.com/rid=294ff97682abe3447a26

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