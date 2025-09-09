　
地方 地方焦點

台南光華高中創舉！　導入成醫「AI智慧照顧」課程協助銀髮族復健

記者林東良／台南報導

台灣將於2026年正式啟動長照3.0計畫，核心之一是導入數位科技，發展「智慧照顧」，推動「健康老化」，台南市光華高中首創將成功開發「智慧抗衰防跌數位課程模組」的成大醫院課程導入「銀髮族活動管理學程」，學生受訓後將運用所學協助台南市東區樂齡學習中心長者，操作「智慧數位復健系統」，提升肌力與運動安全。

光華高中新任校長暨東區樂齡中心主任陳綺雯指出，多數長者持續接受系統訓練可有效增強下肢肌力。系統不僅提供資料回饋，也讓學生能依據紀錄進行個別化指導，長輩在輕鬆互動中完成肌力訓練，走路更穩、腿部更有力。

學生們在樂齡中心扮演運動指導與陪伴角色，協助長者作業系統、正確完成動作，並給予溫暖鼓勵，營造充滿關懷與活力的訓練氛圍。參與學生陳苡綾與劉家瑜完整記錄活動過程，從訓練實況到系統回饋資料，計畫參加小論文競賽，希望讓更多人看到計畫亮點，吸引更多長者參與訓練，提升肌耐力與生活品質。

此次成果發表會也邀請樂齡中心學員到場見證學生用心，成大團隊感受光華高中積極導入「智慧照顧」課程的決心。學生藉此獲得實務經驗，深入理解高齡照護精隨，不僅是長輩的福音，也是學生學習成長的機會。

