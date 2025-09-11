　
生活

FBI談判專家不外傳必殺技　3句話讓任何人都願意幫你

▲▼談判,技巧,專家。（圖／photoAC）

▲前FBI人質談判專家分享溝通技巧。（圖／取自photoAC，下同）

記者楊智雯／綜合報導

在職場或人際關係中，總會遇到需要開口拜託的時刻，但不少人光想到「要請別人幫忙」就覺得心裡發麻、困難重重，根據前FBI人質談判專家Chris Voss的經驗，只要掌握簡單的溝通技巧，就能大幅提高對方答應的機率，國外媒體 Medium曾分析，Chris Voss強調最重要的就是讓對方感覺「被理解」。

那麼，日常生活中到底該怎麼做？以下三句話，就是心理學與談判專家一致認同的「必殺技」，能讓任何人更願意幫你。

▲▼談判,技巧,專家。（圖／photoAC）

第一句：「你能幫我確認一下，我理解得對嗎？」

這來自Chris Voss提出的「Getting to that’s right」技巧，當你重述對方的觀點，再請他確認，對方通常會回應「對，就是這樣」，這個「被理解」的感覺會立刻降低戒心，也更願意合作，比如與同事討論專案時，先重述他的擔憂，再請他確認，對方更容易答應接下來的請求。

▲▼談判,技巧,專家。（圖／photoAC）

第二句：「我知道你很忙，不曉得能不能先幫我這件小事？」

這是心理學上的「foot-in-the-door」技巧，先請對方幫個小忙，建立承諾感，之後再提出更大的請求時，成功率會大幅提升，像是請同事先幫忙看一份資料，之後再順勢拜託協助簡報，就不會顯得突兀。

▲▼談判,技巧,專家。（圖／photoAC）

第三句：「我真的很欣賞你在××方面的想法，能不能給我一些建議？」

這句話運用了Cialdini「喜歡」與「權威」的說服原則，適度表達肯定不但能拉近距離，還讓對方覺得自己專業受到尊重，自然更願意伸出援手，舉例來說，向主管或前輩請益時，先肯定他的經驗，再提出請求，就會讓對方更有意願幫忙。

每日新聞精選

09/10 全台詐欺最新數據

