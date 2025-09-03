早上喝咖啡不只提神　研究發現真的能讓人更快樂

▲早晨喝咖啡真的能讓你更快樂。（圖／取自pexels，下同）

記者楊智雯／綜合報導

很多人習慣早上喝杯咖啡提神，但總會擔心自己天天喝咖啡是不是不好？現在可以放心起床來杯咖啡了，根據德國比勒費爾德大學（Bielefeld University）與英國華威大學（University of Warwick）最新共同研究發現，攝取咖啡因與情緒之間存在正相關，這項研究已經發表在《科學報告》（Scientific Reports）期刊上，研究發現經常攝取咖啡因的人，在喝了咖啡或含咖啡因的飲料後會立即感覺到快樂，尤其是在早晨飲用時，比晚些時候喝帶來更明顯的感受。

研究團隊針對200多名年輕人進行為期4週的追蹤，參與者每天透過手機接收7次提示，回報近期是否飲用含咖啡因飲品及當下情緒狀態，研究共蒐集28,000筆情緒報告，結果顯示，受試者在起床後2.5小時內喝下咖啡或茶，通常會感到心情愉悅、充滿熱情，相較於一天中其他時間更為明顯。

華威大學心理學系教授Anu Realo解釋，咖啡因能透過「阻斷腺苷受體」的方式，增加大腦關鍵區域的多巴胺活性，而多巴胺正是與情緒改善與警覺度提升相關的神經傳導物質，不過，這種效應是否與「早晨解除夜間咖啡因戒斷症狀」有關，仍有待進一步研究。教授Anu Realo補充：「即使是適量攝取咖啡因的人，也會在早上出現輕微戒斷症狀，而在喝下第一杯咖啡後迅速消失。」

至於不同個體之間的差異，研究人員原先推測，焦慮程度較高的人在喝咖啡後可能會更緊張，但結果顯示並無明顯差異。不過，研究也提醒，咖啡因仍可能導致依賴，過量攝取會帶來健康風險，若在晚上飲用，還可能影響睡眠品質。

比勒費爾德大學教授Sakari Lemola 指出：「全球約有80%的成年人飲用含咖啡因飲品，這種刺激物在人類歷史上由來已久，就連野生動物也會攝入咖啡因，像是蜜蜂、大黃蜂等野生動物也偏好含咖啡因的花蜜」。