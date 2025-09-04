　
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

腦子轉不動別再靠咖啡硬撐！7種「補腦食物」救回專注力、記憶力也回春

▲▼ 健康,飲食,腦部,營養,專家,失智,腦部健康,補腦食物。（圖／Pexels）

▲國際研究發現，近年愈來愈多人正經歷所謂的「腦霧」，並積極尋找能夠幫助恢復清晰思緒的飲食方法。（圖／Pexels，下同）

記者萬玟伶／綜合報導

最近時常因為長時間盯著電腦、熬夜加班，感覺腦袋不清醒，甚至抱怨記憶力退步、情緒起伏不定嗎？這些狀況並非專屬個人或單純錯覺，日本《Women’s Health》報導指出，國際研究發現，近年愈來愈多人正經歷所謂的「腦霧（Brain Fog）」，並積極尋找能夠幫助恢復清晰思緒的飲食方法。

在9月「世界失智症月」之際，英國專家也提出關於腦部健康的觀點，強調這不僅僅是高齡族群的課題，更是任何年齡層都能受惠的日常實踐。專家指出，透過飲食攝取特定營養素，能支持短期的專注力與情緒穩定，同時在長期上保護腦細胞，降低神經疾病風險。

▲▼ 健康,飲食,腦部,營養,專家,失智,腦部健康,補腦食物。（圖／Pexels）

飲食如何影響腦部？
英國營養師兼保養補充品牌的研究負責人蘇菲・梅德林（Sophie Medlin）表示，飲食對腦部健康的作用涵蓋短期與長期，一方面能參與血清素、褪黑激素等神經傳導物質生成；另一方面則能保護腦細胞免於損傷，延緩神經疾病發生。營養師兼營養品牌創辦人加布里埃拉・皮考克（Gabriela Peacock）也補充，愈年輕時培養的飲食習慣，愈能成為日後認知功能的重要基礎。

▲▼ 健康,飲食,腦部,營養,專家,失智,腦部健康,補腦食物。（圖／Pexels）

專家點名7大「補腦」食物
1. 藍莓
藍莓富含抗氧化物質，能保護大腦免受氧化壓力，研究甚至發現，冷凍藍莓的抗氧化濃度更高。研究也顯示，藍莓有助於記憶、專注力及認知功能的維持。

▲▼ 健康,飲食,腦部,營養,專家,失智,腦部健康,補腦食物。（圖／Pexels）

2. 雞蛋與乳製品
動物性食品含有維生素B群，對情緒、壓力調節及睡眠相關神經傳導物質的生成不可或缺。缺乏維生素B可能導致情緒波動或睡眠障礙。

3. 葉菜類
菠菜、花椰菜、羽衣甘藍等深綠色蔬菜含有維生素K與葉酸，有助於支持記憶功能。

4. 堅果類
核桃與杏仁等堅果，提供健康脂質、維生素E與鎂，是支持腦功能的理想來源。

5. 多脂魚類
鮭魚、鯖魚、沙丁魚等富含Omega-3脂肪酸，特別是DHA。專家指出，腦部理想狀態應有 30～40%的脂質來自DHA。缺乏攝取可能使腦部失去保護作用。

▲▼ 健康,飲食,腦部,營養,專家,失智,腦部健康,補腦食物。（圖／Pexels）

6. 海藻
對不食魚類的人來說，海藻是替代來源。因魚類本身就是藉由攝取藻類中的ALA（α-次亞麻油酸）轉化成EPA與DHA，因此直接食用海藻也能補充。

7. 薑黃
具抗發炎作用的薑黃能幫助保護大腦。除了加入咖哩、湯品，也能製作薑黃茶飲或能量球。

▲▼ 健康,飲食,腦部,營養,專家,失智,腦部健康,補腦食物。（圖／Pexels）

必要時仍可補充營養品
雖然最佳方式仍是從食物攝取營養，但若難以達到每日所需，適度的補充品亦是選項。專家提醒，選擇補充品應注意品牌是否經第三方檢測，並公開科學證據與透明說明，才能提高信任度。

推薦的腦部健康補充品包括：
Omega-3脂肪酸
維生素B群
維生素E、鋅、多酚等抗氧化營養素
維生素D

專家一致強調，維護腦部健康並非僅為預防失智，更能改善日常專注力、情緒與睡眠品質。對於應付壓力與保持清晰思緒的現代人而言，養成健康飲食習慣，無疑是一項長遠投資。

▲▼ 健康,飲食,腦部,營養,專家,失智,腦部健康,補腦食物。（圖／Pexels）

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

一醒來就頭痛？醫揭「腦壓高」原因

一醒來就頭痛？醫揭「腦壓高」原因

你是不是也有過一早醒來，頭就隱隱作痛的經驗？江坤俊醫師在社群上提醒，起床頭痛可不只是「睡眠不足」這麼簡單！

伴侶差幾歲最適合？　經濟學家解密

伴侶差幾歲最適合？　經濟學家解密

家長注意！青少年易受同儕吸菸影響

家長注意！青少年易受同儕吸菸影響

蔡依林曝保養「秘密武器」　肌膚亮到就像女大生

蔡依林曝保養「秘密武器」　肌膚亮到就像女大生

5大警訊！醫師驚曝肌少症年輕化

5大警訊！醫師驚曝肌少症年輕化

健康飲食腦部營養專家失智腦部健康補腦食物

